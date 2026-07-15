Σπάρτη: Εξιχνιάστηκε συμμορία που «χτυπούσε» σπίτια — λεία άνω των 11.400€

Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες, επτά κλοπές, δύο απόπειρες κλοπών και δύο κλοπές οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Σπάρτης. Δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 23 και 27 ετών, με τουλάχιστον τέσσερις άγνωστους συνεργούς.

Εντοπίστηκε κύκλωμα που έδρασε νυχτερινά στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης ολοκλήρωσε έρευνα που οδήγησε στην εξιχνίαση σειράς περιστατικών διάρρηξης και ληστειών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σπάρτης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., για τις υποθέσεις σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 23 και 27 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται τουλάχιστον άλλοι 4 άγνωστοι συνεργοί.

Η έρευνα αφορά περιστατικά που, όπως αναφέρεται, έλαβαν χώρα από τα τέλη Μαΐου έως την 13η Ιουλίου 2026 και περιλαμβάνουν τόσο ληστείες όσο και κλοπές οχημάτων. Από την εγκληματική δράση των εμπλεκόμενων προσώπων προκύπτει ότι αποκτήθηκε παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 11.400 ευρώ.

«Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, -2- περιπτώσεις ληστειών και -11- περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών...»

Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει συγκεκριμένη μεθοδολογία: οι δράστες, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά τους, εντόπιζαν κατοικίες και εισέρχονταν σε αυτές κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν οι ένοικοι ήταν σε κατάκλιση. Αρπαζόταν κυρίως χρήματα, κοσμήματα, προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα. Η δράση τους εκτεινόταν σε πολλές τοποθεσίες της περιφέρειας του δήμου, προκαλώντας προβληματισμό για την ασφάλεια των περιοχών αυτών.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης και η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η αστυνομία συνεχίζει τις προσπάθειες ταυτοποίησης και σύλληψης όλων των συνεργών που αναφέρονται στη δικογραφία.

Τοπικές συνέπειες και μέτρα

Για τους κατοίκους της Σπάρτης και των γύρω οικισμών η αποκάλυψη αυτή επισημαίνει την ανάγκη αυξημένης εγρήγορσης και προληπτικών μέτρων προστασίας των οικιών, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές και η άμεση ενημέρωση σε περίπτωση ύποπτης κίνησης.

Αριθμός εξιχνιασμένων περιστατικών: 2 ληστείες, 7 κλοπές, 2 απόπειρες κλοπών, 2 κλοπές οχημάτων.

ληστείες, κλοπές, απόπειρες κλοπών, κλοπές οχημάτων. Κατηγορούμενοι: 2 ημεδαποί (23 και 27 ετών) και τουλάχιστον 4 άγνωστοι συνεργοί.

ημεδαποί (23 και 27 ετών) και τουλάχιστον άγνωστοι συνεργοί. Υπολογιζόμενο παράνομο όφελος: > 11.400€.

Περιγραφή Αριθμός περιστατικών Ληστείες σε οικίες 2 Κλοπές 7 Απόπειρες κλοπών 2 Κλοπές οχημάτων 2

Οι αρχές ζητούν όποιος πολίτης διαθέτει πληροφορίες ή έχει πέσει θύμα αντίστοιχης πράξης να επικοινωνήσει με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, προκειμένου να ενισχυθεί η διερεύνηση και να εντοπιστούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι. Για την κοινότητα της Σπάρτης η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα δείγμα της ανάγκης για στενότερη συνεργασία πολιτών και σωμάτων ασφαλείας προκειμένου να μειωθούν τα περιστατικά στη γειτονιά και να προστατευτεί η ιδιωτική περιουσία.