Η Λακωνία υποδέχεται το πρωτάθλημα Rally «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ»: προοπτικές για αθλητικό τουρισμό

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας με την πρόεδρο της ΟΜΑΕ για την ένταξη του Rally «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» στο Εθνικό Πρωτάθλημα και τα οφέλη για τον τόπο.

Στόχος η ανάδειξη της Λακωνίας ως προορισμός μηχανοκίνητου αθλητισμού

Σε επίσημη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου στη Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας και η Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) συζήτησαν πρακτικά βήματα για την προώθηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον νομό. Το κύριο αντικείμενο ήταν η ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού και η αξιοποίηση των εδραιωμένων διαδρομών της Λακωνίας για διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.

Στη συνάντηση ανακοινώθηκε ότι το φετινό Rally «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» θα διεξαχθεί στη Λακωνία τον Οκτώβριο και θα ενταχθεί στο επίπεδο Πρωταθλήματος Ελλάδος, με συνολικά επτά ειδικές διαδρομές. Η επιλογή αυτή φέρνει σημαντικές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για την τοπική κοινωνία και την οικονομία.

«Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκα σήμερα τη νέα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, Φωτεινή Ψαρράκου, με την οποία είχαμε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση για τις προοπτικές ανάπτυξης του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη Λακωνία. Η Λακωνία αποτελεί διαχρονικά έναν τόπο που μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, διαθέτοντας μοναδικές διαδρομές, φυσική ομορφιά και σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή αγώνων. Η Περιφερειακή Αρχή στηρίζει κάθε σοβαρή και άρτια οργανωμένη αθλητική διοργάνωση που πραγματοποιείται με σεβασμό στους κανόνες ασφάλειας και συμβάλλει στην προβολή του τόπου μας. Διοργανώσεις όπως το Rally «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» ενισχύουν τον αθλητικό τουρισμό, προσελκύουν επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και δημιουργούν σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία, αναδεικνύοντας παράλληλα τη Λακωνία ως έναν ελκυστικό προορισμό για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις».

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Η διοργάνωση πρωταθληματικού επιπέδου σηματοδοτεί αυξημένη κίνηση επισκεπτών, ανάγκες φιλοξενίας και υπηρεσιών, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο ασφάλειας και οργάνωσης. Οι τοπικοί επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης μπορεί να δουν άμεσα οφέλη, ενώ φορείς της αυτοδιοίκησης θα κληθούν να συντονίσουν υποδομές και κυκλοφοριακά μέτρα κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Ημερομηνία: Οκτώβριος (έτος διεξαγωγής όπως ανακοινώθηκε).

Οκτώβριος (έτος διεξαγωγής όπως ανακοινώθηκε). Επίπεδο: Πρωτάθλημα Ελλάδος.

Πρωτάθλημα Ελλάδος. Ειδικές διαδρομές: 6 ειδικές και 1 super ειδική.

6 ειδικές και 1 super ειδική. Κύριος στόχος: προβολή της Λακωνίας και ενίσχυση αθλητικού τουρισμού.

Στοιχείο Περιγραφή Διοργάνωση Rally «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» Επίπεδο Πρωτάθλημα Ελλάδος Ειδικές διαδρομές 6 + 1 super ειδική Τοποθεσία Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Οι πολίτες της περιοχής καλό είναι να ενημερωθούν έγκαιρα για πιθανά κυκλοφοριακά μέτρα και περιορισμούς στους δρόμους που θα χρησιμοποιηθούν στις ειδικές διαδρομές. Οι τοπικοί φορείς έχουν στην ευθύνη τους την επικοινωνία με τις τοπικές κοινότητες για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Η έμφαση της Περιφερειακής Αρχής στην τήρηση των κανόνων ασφάλειας και στην άρτια διοργάνωση αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία ενός τέτοιου γεγονότος και για την μακροπρόθεσμη αξιοποίηση της Λακωνίας ως προορισμού για αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Αναμονή για τα επίσημα χρονοδιαγράμματα και τις λεπτομέρειες των διαδρομών, που θα ανακοινωθούν από την ΟΜΑΕ και τους τοπικούς διοργανωτές.