Νεάπολη Βοιών: Προτάσεις για ανάπτυξη μέσω γαστρονομίας, τουρισμού και ναυτιλίας

Η ημερίδα που διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Λακωνίας και η Επαγγελματική Ένωση Βατίκων ανέδειξε δυνατότητες για βιώσιμη ανάπτυξη της Νεάπολης Βοιών, με έμφαση στην αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, τη συνεργασία επιχειρήσεων και τη σύνδεση με τη ναυτιλία.

Συνδυασμός τοπικών πόρων για νέες ευκαιρίες

Η Νεάπολη Βοιών τέθηκε χθες στο επίκεντρο σχεδιασμού τοπικής ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2026 με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Λακωνίας και της Επαγγελματικής Ένωσης Βατίκων. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη τρόπων με τους οποίους η γαστρονομία, ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας και η ναυτιλία μπορούν να αλληλοσυμπληρωθούν, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας.

Σε δύο πάνελ συζητήσεων εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, τουριστικοί φορείς, επιχειρηματίες και επαγγελματίες της εστίασης ανέλυσαν πρακτικές και δυνατότητες συνεργασίας για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και την προσέλκυση επισκεπτών με ενδιαφέρον για τη γαστρονομία.

Τι υπογραμμίστηκε στην ημερίδα

Η ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής ώστε να στηριχθεί η γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής.

Η σημασία της διασύνδεσης πρωτογενούς τομέα, τουρισμού και ναυτιλίας για την ανάπτυξη ενός κυκλικού μοντέλου οικονομίας.

Η προοπτική του γαστρονομικού τουρισμού ως μοχλού για την τοπική αγορά και τις μικρές επιχειρήσεις.

Στην εκδήλωση καταγράφηκε έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ παραγωγών, συνεταιρισμών, επιχειρήσεων εστίασης και των φορέων που διαχειρίζονται τις θαλάσσιες υποδομές. Παράλληλα, παρουσιάστηκε επίδειξη μαγειρικής με προϊόντα της λακωνικής γης από την chef και συγγραφέα Ντίνα Νικολάου, η οποία ανέδειξε πρακτικά τον ρόλο των τοπικών πρώτων υλών στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα.

«Η Νεάπολη Βοιών διαθέτει στρατηγική γεωγραφική θέση, εύφορη γη και ισχυρή ναυτική παράδοση»,

όπως τόνισε κατά τους χαιρετισμούς ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, Κωνσταντίνος Μαρινάκος, επισημαίνοντας ότι αυτά τα στοιχεία μπορούν να στηρίξουν ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας στην περιοχή.

Συμμετέχοντες και πρακτικά επόμενα βήματα

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και της ΔΕΠ–ΕΦΕΠΑΕ, καθώς και στελέχη του Λιμενικού Σώματος και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας. Η παρουσία φορέων και επαγγελματιών υπογράμμισε την πρόθεση για συνέχιση της συνεργασίας και τη χαρτογράφηση κοινών δράσεων.

Φορείς Ρόλος / Συμβολή Επιμελητήριο Λακωνίας Διοργάνωση και σύνδεση επιχειρηματικού δικτύου Επαγγελματική Ένωση Βατίκων Τοπική εκπροσώπηση επιχειρήσεων εστίασης Δήμος Μονεμβασίας Τοπική πολιτική και υποδομές Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Στοιχεία για ναυτιλιακή παράδοση και εκπαίδευση

Οι παρεμβάσεις εστίασαν επίσης στην ανάγκη σεμιναρίων για παραγωγούς και επιχειρηματίες, δράσεων προώθησης του γαστρονομικού προϊόντος σε αγορές εκτός Λακωνίας και στην αξιοποίηση των λιμανιών της περιοχής για την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού και των τοπικών εξαγωγών.

Αντίκτυπος για τους κατοίκους

Για τους κατοίκους της Νεάπολης Βοιών και των γύρω οικισμών, οι προτάσεις που συζητήθηκαν σημαίνουν πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης σε αγροτική παραγωγή, μεταποίηση και τουριστικές υπηρεσίες αλλά και μεγαλύτερη προβολή τοπικών προϊόντων. Το στοίχημα είναι η μετάβαση από αποσπασματικές πρωτοβουλίες σε συντονισμένες δράσεις που θα φέρουν σταθερά οφέλη και θα διασφαλίσουν τη διατήρηση της τοπικής ταυτότητας.

Συνολικά, η ημερίδα έθεσε τις βάσεις για μια συνεκτική προσέγγιση αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, με βασικούς άξονες την ποιότητα των προϊόντων, την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και τη δικτύωση φορέων και επιχειρήσεων.