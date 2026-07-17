Εβδομάδα Ομογενών στη Σπάρτη: πλούσιο πολιτιστικό και αθλητικό πρόγραμμα 20–26 Ιουλίου

Ο Δήμος Σπάρτης και ο Σύλλογος «Ο Λεωνίδας» συνδιοργανώνουν την Εβδομάδα Ομογενών 2026, με εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες που στοχεύουν στην επανασύνδεση των αποδήμων Λακώνων με την πατρίδα.

Στις 20–26 Ιουλίου η Σπάρτη καλωσορίζει Λάκωνες από όλον τον κόσμο

Ο Δήμος Σπάρτης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Λακώνων «Ο Λεωνίδας» διοργανώνουν την «Εβδομάδα Ομογενών 2026», μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων στον πολιτισμό, τη μουσική, την ιστορία και τον αθλητισμό. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου και απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικιλία δράσεων που στοχεύουν στην προβολή της τοπικής κληρονομιάς και στη σύσφιξη των δεσμών της ομογένειας με τη Λακωνία. Η διοργάνωση προβλέπει τόσο ψυχαγωγικές όσο και παιδαγωγικού χαρακτήρα δραστηριότητες, προσφέροντας επιλογές για οικογένειες, νέους και μεγαλύτερους πολίτες.

Μουσική και χορός: Ρεμπέτικη βραδιά με τη Μουσική Σχολή «Τυρταίος» και τον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο Σπάρτης, καθώς και συναυλία από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου.

Ρεμπέτικη βραδιά με τη Μουσική Σχολή «Τυρταίος» και τον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο Σπάρτης, καθώς και συναυλία από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου. Ψυχαγωγία νέων: Πάρτι Νεολαίας με τον DJ DELEASIS.

Πάρτι Νεολαίας με τον DJ DELEASIS. Αθλητικές δραστηριότητες: Αγώνες μπάσκετ 3x3, με προσανατολισμό στην ενεργή συμμετοχή των νέων κατοίκων και επισκεπτών.

Αγώνες μπάσκετ 3x3, με προσανατολισμό στην ενεργή συμμετοχή των νέων κατοίκων και επισκεπτών. Πολιτιστικές δράσεις: Ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και θερινό σινεμά για το ευρύτερο κοινό.

Η πρωτοβουλία συνδυάζει την προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάγκη διατήρησης δεσμών ανάμεσα σε όσους έχουν καταγωγή από τη Λακωνία και διαμένουν στο εξωτερικό. Σε επίπεδο τοπικής οικονομίας, εκδηλώσεις τέτοιου χαρακτήρα συχνά αυξάνουν την επισκεψιμότητα σε καταστήματα, καταλύματα και χώρους εστίασης, ενώ δίνουν ευκαιρίες προβολής για τοπικούς φορείς και συλλόγους.

«Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί, να τιμήσουμε τις ρίζες μας και να ενισχύσουμε τους δεσμούς της ομογένειας με τη λακωνική γη.»

Για τη συμμετοχή ή την παρακολούθηση των εκδηλώσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Δήμο Σπάρτης και στον Σύλλογο «Ο Λεωνίδας» για λεπτομέρειες σχετικά με χώρους και ωράρια. Η συγκέντρωση εκδηλώσεων σε διάφορα σημεία της πόλης απαιτεί από τους επισκέπτες και τους κατοίκους να προσέξουν κυκλοφοριακές και στάθμευσης μεταβολές κατά τις ημέρες της διοργάνωσης.

Ημέρα Κύριες εκδηλώσεις 20 Ιουλίου Έναρξη εκδηλώσεων — Πάρτι Νεολαίας (DJ DELEASIS) Μεσοδιάστημα Ρεμπέτικη βραδιά, ξενάγηση αρχαιολογικών χώρων, θερινό σινεμά Τελική ημέρα Συναυλία Φιλαρμονικής — Αγώνες μπάσκετ 3×3

Σε τοπικό επίπεδο, η Εβδομάδα Ομογενών λειτουργεί και ως πλατφόρμα ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος της Σπάρτης την καλοκαιρινή περίοδο, προσελκύοντας επισκέπτες με ενδιαφέρον για πολιτισμό και αθλητισμό. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι στόχος είναι να διατηρηθούν οι δεσμοί ανάμεσα στις γενιές και να δοθεί βήμα σε τοπικούς καλλιτέχνες και συλλόγους.

Καθώς οι εκδηλώσεις πλησιάζουν, η τοπική κοινωνία αναμένεται να συμμετάσχει ενεργά, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν νωρίτερα για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στις επιμέρους δράσεις.