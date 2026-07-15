Σε εξέλιξη πυρκαγιά κοντά στο Γύθειο — επιχειρούν εναέρια και επίγεια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα στο Γύθειο της Λακωνίας. Στην περιοχή επιχειρούν 19 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, εναέρια μέσα και συνεργεία του δήμου. Προς το παρόν δεν υπάρχει απειλή για κατοικίες.

Επιχειρήσεις πυρόσβεσης στην περιοχή του Γυθείου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή του Γυθείου, σε κοντινή απόσταση από δασική έκταση. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε γύρω στις 16:00 και ενεργοποιήθηκαν αμέσως επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Για τις ανάγκες της αεροπυρόσβεσης κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη. Επιπλέον, στο πεδίο επιχειρούν υδροφόρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης και Εθελοντές που υποστηρίζουν το έργο της κατάσβεσης.

Μέχρι τη στιγμή των τελευταίων ενημερώσεων δεν καταγράφεται απειλή για οικίες ή υποδομές στην περιοχή, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση εγρήγορσης λόγω της προέλευσης της φωτιάς κοντά σε δασική βλάστηση.

Ανάκριση για τα αίτια

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τις πιθανές αιτίες εκδήλωσης της φωτιάς. Η έρευνα για το εάν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό ή υπήρξε εμπλοκή ανθρώπινου παράγοντα θα συνεχιστεί με αυτοψίες και συλλογή στοιχείων.

Για την ασφάλεια των πολιτών συνιστάται η τήρηση αποστάσεων από τις πληγείσες ζώνες και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων προς το σημείο, ώστε να διευκολυνθούν τα συνεργεία που επιχειρούν.

Χρόνος ειδοποίησης: περίπου 16:00.

περίπου 16:00. Δυνάμεις Π.Σ.: 19 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα.

19 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα. Εναέρια μέσα: 1 ελικόπτερο, 4 αεροσκάφη.

1 ελικόπτερο, 4 αεροσκάφη. Τοπική συνδρομή: υδροφόρες Δήμου Ανατολικής Μάνης, Εθελοντές.

Παράμετρος Αριθμός / Πληροφορία Πυροσβέστες 19 Πεζοπόρο τμήμα 9η ΕΜΟΔΕ Πυροσβεστικά οχήματα 5 Ελικόπτερα 1 Αεροσκάφη 4

Η εξέλιξη του συμβάντος παρακολουθείται συνεχώς από την Πυροσβεστική υπηρεσία και τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες αρχές. Όπως επισημαίνεται, η γρήγορη κινητοποίηση των μέσων και η συνδρομή τοπικών υδροφόρων βοήθησαν στην αποτροπή άμεσης επέκτασης σε οικιστικά τμήματα. Οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για αλλαγή της κατάστασης θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι κάτοικοι της περιοχής παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν την προσέγγιση στο μέτωπο της φωτιάς, διευκολύνοντας έτσι το έργο των πυροσβεστικών και εναέριων δυνάμεων.