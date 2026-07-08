Παράταση 487 ημερών στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος: τι αλλάζει για το έργο

Το μεγαλύτερο τμήμα του δημοσίου έργου θα παραδοθεί εντός θέρους, αλλά η συνολική ολοκλήρωση μετατίθεται στις <strong>30/10/2027</strong> με επέκταση των προθεσμιών κατά <strong>487</strong> ημέρες.

Στάδιο παράδοσης και νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης

Το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, εισέρχεται σε φάση μερικής παράδοσης, καθώς αναμένεται εντός του καλοκαιριού η παραλαβή του μεγαλύτερου τμήματος που εκτελείται ως δημόσιο έργο. Τα στοιχεία που έχουν δοθεί από τον ανάδοχο και τον υπουργό Υποδομών δείχνουν ότι περίπου 10 από τα 14,2 χλμ. θα δοθούν σε λειτουργία το προσεχές διάστημα.

Ωστόσο, η συνολική παράδοση του έργου μετατίθεται: με απόφαση του υπουργείου Υποδομών η συνολική προθεσμία παρατείνεται κατά 487 ημέρες, οδηγώντας την τελική ημερομηνία στην 30 Οκτωβρίου 2027. Η παράταση δεν αποδίδεται σε υπαιτιότητα της κατασκευαστικής εταιρείας AKTOR, η οποία είχε υποβάλει σχετικό αίτημα.

Αιτίες της καθυστέρησης και επιμέρους προβλήματα

Σύμφωνα με την επιστολή της αναδόχου (ημερομηνίας 18-06-2026) και την απόφαση του υπουργείου, οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη παράτασης είναι οι εξής:

καθυστέρηση στην παράδοση απαλλοτριωμένων εκτάσεων και στην μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ (αναφέρονται ρυθμίσεις με ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΥΑ),

(αναφέρονται ρυθμίσεις με ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΥΑ), εκ νέου εκπόνηση μελετών βασικού σχεδιασμού εξαιτίας αναθεώρησης περιβαλλοντικών προδιαγραφών,

εμπλοκή που αφορά το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο της Νεάπολης, για την επίλυση της οποίας αρμόδιοι φορείς είναι ο Δήμος και η πολεοδομική υπηρεσία και όχι ο ανάδοχος.

«Η αίτηση παράτασης κατατέθηκε για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου», αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου.

Από την πλευρά της σύμβασης, το έργο είχε υπογραφεί στις 05-09-2022 και ήταν αρχικά προγραμματισμένο να περατωθεί έως τις 05-09-2025. Η σύμβαση αφορά ποσό 157 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Επιπτώσεις για χρονοδιαγράμματα και πληρωμές

Η απόφαση προβλέπει επίσης ότι η περίοδος για την καταβολή πρόσθετου μπόνους (πριμ) μετατίθεται κατά τις ίδιες 487 ημέρες, καθώς οι καθυστερήσεις κρίθηκαν μη οφειλόμενες στον ανάδοχο. Παράλληλα, οι τμηματικές προθεσμίες έχουν αναπροσαρμοστεί: η δεύτερη τμηματική προθεσμία «δείχνει» την 31/07/2027 και η τρίτη την 30/09/2027.

Στοιχείο Προηγούμενο Νέο Συνολική προθεσμία 05/09/2025 30/10/2027 Συμβατικό ποσό 157 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) Τμήμα προς παράδοση (προσεχώς) ≈10 από 14,2 χλμ.

Η εξέλιξη αυτή μεταβάλλει την επιχειρησιακή εικόνα του έργου για τους επόμενους μήνες: παρά την επικείμενη μερική λειτουργία, η ολοκλήρωση του συνόλου θα αργήσει και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και των κινήτρων αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Τοπικές προεκτάσεις και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους και τους χρήστες της οδικής αρτηρίας, η παράδοση του μεγαλύτερου μέρους του αυτοκινητοδρόμου σηματοδοτεί βελτίωση της κυκλοφορίας στο κομμάτι αυτό, ωστόσο η πλήρης λειτουργία και τα οφέλη που συνδέονται με την ολοκλήρωση θα καθυστερήσουν έως το φθινόπωρο του 2027. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές έχουν ρόλο στη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν το ρυμοτομικό σχέδιο και τις απαλλοτριώσεις· οι αποφάσεις τους θα επηρεάσουν την τήρηση του νέου χρονοδιαγράμματος.

Η πορεία των εργασιών και οι όποιες επόμενες τροποποιήσεις παρακολουθούνται στενά από το υπουργείο και τον ανάδοχο, ενώ τυχόν νέες καθυστερήσεις θα απαιτήσουν περαιτέρω διορθώσεις στις προθεσμίες και στη χρηματοδότηση.