Μελέτη ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Το Ινστιτούτο Ελαιοκομίας μπορεί να αυξήσει την προστιθέμενη αξία στη Λακωνία

Νέα έκθεση υπογραμμίζει ότι η ίδρυση Ινστιτούτου Ελαιοκομίας στη Λακωνία θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, με εκτιμώμενη ετήσια αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας από 4,558 έως 13,68 εκατ. ευρώ, και θα βελτιώσει τη διασύνδεση παραγωγής, έρευνας και διεθνοποίησης.

Έρευνα που δείχνει οικονομικά και δομικά οφέλη για τον νομό

Μια νέα μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναλύει τις συνέπειες της ίδρυσης και λειτουργίας ενός Ινστιτούτου Ελαιοκομίας στη Λακωνία, περιοχή με διεθνώς αναγνωρισμένο παρθένο ελαιόλαδο. Η έκθεση ποσοτικοποιεί τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις σε γεωργία, μεταποίηση τροφίμων και τουρισμό, και εκτιμά ότι η ετήσια αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) θα κυμαίνεται μεταξύ 4,558 και 13,68 εκατομμυρίων ευρώ.

Η μελέτη ξεκινά από την παραδοχή ότι, παρά την υψηλή ποιότητα του προϊόντος, η Λακωνία αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες: κατακερματισμένη παραγωγή, περιορισμένη τυποποίηση, ανεπαρκής μεταφορά τεχνογνωσίας και ασθενής σύνδεση παραγωγής-έρευνας. Το Ινστιτούτο προτείνεται ως επένδυση στη γνώση που μπορεί να ενισχύσει την καινοτομία και την εξωστρέφεια του κλάδου.

Στην πράξη, οι επιδράσεις που αναφέρονται στην έκθεση περιλαμβάνουν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μεταβολές: βελτίωση ποιότητας προϊόντος, τεχνολογική αναβάθμιση στη μεταποίηση, ενίσχυση του αγροτουρισμού και διευκόλυνση της πρόσβασης σε διεθνή δίκτυα εμπορίου. Η έκθεση εξετάζει τρία σενάρια εφαρμογής και εκτιμά το συνολικό όφελος σε επίπεδο νομού και Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κλάδοι-κλειδιά: γεωργία, μεταποίηση τροφίμων, τουρισμός.

γεωργία, μεταποίηση τροφίμων, τουρισμός. Κύριες αδυναμίες: κατακερματισμός, περιορισμένη τυποποίηση, ασθενής διασύνδεση με έρευνα.

κατακερματισμός, περιορισμένη τυποποίηση, ασθενής διασύνδεση με έρευνα. Αναμενόμενα οφέλη: αύξηση ΑΠΑ, καινοτομία, διεθνοποίηση προϊόντος.

Σε επίπεδο πολιτικής, η μελέτη προτείνει μέτρα για τη θεσμική θωράκιση του Ινστιτούτου και την ενσωμάτωσή του σε μια ευρύτερη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης. Η πρόταση δεν περιορίζεται σε τεχνικά ζητήματα λειτουργίας· τονίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, συνεταιρισμών, επιχειρήσεων μεταποίησης, ερευνητικών φορέων και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δείκτης Περιγραφή Ετήσια Αύξηση ΑΠΑ 4,558 – 13,68 εκατ. € Κύριοι Τομείς Γεωργία, Μεταποίηση, Τουρισμός Βασικές επιδιώξεις Καινοτομία, ποιότητα, διεθνοποίηση

Για τους κατοίκους και τους παραγωγούς της Λακωνίας, ένα τέτοιο Ινστιτούτο θα σημαίνει προοπτική για καλύτερη τιμολόγηση του προϊόντος, πρόσβαση σε νέο τεχνογνωσιακό πλαίσιο και μεγαλύτερες ευκαιρίες συνεργασίας με επιχειρήσεις και αγορές. Παράλληλα, ανοίγει δρόμους για δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας και ενδυνάμωση της τοπικής μεταποίησης.

Η υλοποίηση όμως απαιτεί πολιτική βούληση και συντονισμό: θεσμική κατοχύρωση, χρηματοδοτική στήριξη και σχέδιο συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρηματικούς φορείς. Η έκθεση λειτουργεί ως οδηγός για σχεδιασμό πολιτικών που στοχεύουν στην αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Λακωνίας στην ελαιοκαλλιέργεια.