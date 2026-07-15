Ινστιτούτο Ελαιοκομίας: μελέτη προβλέπει έως 13,7 εκατ. ετησίως για τη Λακωνία

Μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά σημαντική αύξηση της προστιθέμενης αξίας στη Λακωνία και την Περιφέρεια Πελοποννήσου από την ίδρυση εξειδικευμένου ινστιτούτου για την ελαιοκομία.

Σημαντική οικονομική ώθηση για τη Λακωνία από την πρόταση ίδρυσης Ινστιτούτου Ελαιοκομίας

Μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ καταγράφει ότι η ίδρυση και λειτουργία ενός Ινστιτούτου Ελαιοκομίας στη Λακωνία θα μπορούσε να αυξήσει την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της περιοχής κατά ποσά που κυμαίνονται, ανάλογα με το σενάριο, από περίπου 4,56 έως 13,67 εκατ. ευρώ ετησίως. Σε ευρύτερη κλίμακα, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκτιμάται ότι οι θετικές επιδράσεις μπορεί να φτάσουν τα 21,74 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η μελέτη, εκπονημένη από τον Δημήτρη Γιακούλα για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αναλύει τόσο τις άμεσες οικονομικές ωφέλειες όσο και τις έμμεσες επιδράσεις στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού. Στο κέντρο της επιχειρηματολογίας βρίσκεται η δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας, η τυποποίηση της παραγωγής και η ενίσχυση της καινοτομίας στη λιγότερο οργανωμένη σήμερα αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου στη Λακωνία.

Οικονομικό εύρος επίδρασης στη Λακωνία: από 4,56 έως 13,67 εκατ. ευρώ ετησίως.

από 4,56 έως 13,67 εκατ. ευρώ ετησίως. Επίδραση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: έως 21,74 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο.

έως 21,74 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο. Κλάδοι ωφελούμενοι: γεωργία, μεταποίηση τροφίμων, τουρισμός.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η Λακωνία διαθέτει ήδη ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά την ποιότητα του ελαιολάδου της, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα: κατακερματισμός της παραγωγής, περιορισμένη τυποποίηση και αδύναμες διασυνδέσεις με την έρευνα και την καινοτομία. Αυτά τα κενά είναι ακριβώς τα σημεία όπου ένα εξειδικευμένο ινστιτούτο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αναβάθμιση της τοπικής αλυσίδας αξίας.

Σενάριο Ετήσια επίδραση στη Λακωνία (εκατ. €) Ετήσια επίδραση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (εκατ. €) Συντηρητικό 4,56 — Βασικό 9,10 21,74 Αισιόδοξο 13,67 —

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Λακωνίας, η πρόταση συνεπάγεται πρακτικές αλλαγές που μπορούν να βελτιώσουν εισοδήματα και ποιότητα προϊόντος: ανάπτυξη υπηρεσιών ανάλυσης και πιστοποίησης, εκπαίδευση στις νέες καλλιεργητικές τεχνικές, ανάπτυξη μικρών μονάδων τυποποίησης και υποστήριξη του ελαιοτουρισμού. Ειδικά οι μικρομεσαίες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, που αποτελούν μεγάλο μέρος του αγροτικού ιστού της περιοχής, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την τεχνογνωσία και τα προγράμματα βελτίωσης της παραγωγικότητας.

Η μελέτη δεν περιορίζεται στα οικονομικά μεγέθη: προτείνει επίσης μέτρα θεσμικής στήριξης για να γίνει βιώσιμη η λειτουργία ενός τέτοιου φορέα στο πλαίσιο περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης. Η αποτελεσματική σύνδεση έρευνας και παραγωγής, η διασφάλιση χρηματοδότησης και η καθιέρωση συνεργασιών με επιχειρήσεις μεταποίησης και εξαγωγείς αναδεικνύονται ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας.

Η πρόταση για ίδρυση Ινστιτούτου Ελαιοκομίας ανοίγει επίσης προοπτικές για τοπικές συνεργασίες: συνεταιρισμοί, επιχειρηματίες τυποποίησης, ξενοδοχειακές μονάδες και φορείς τουρισμού μπορούν να συνεργαστούν για την προβολή της περιοχής ως προορισμού με ποιοτικό αγροδιατροφικό προϊόν και εμπειρίες ελαιοτουρισμού.

Συνοπτικά, η μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θέτει όχι μόνο ένα αξιόλογο οικονομικό όφελος, αλλά και έναν οδικό χάρτη ώστε η Λακωνία να μετατρέψει την παραγωγική της παράδοση σε κινητήρια δύναμη περιφερειακής ανάπτυξης. Η επόμενη φάση είναι πολιτικές αποφάσεις και συνεργασίες που θα μεταφέρουν τις εκτιμήσεις σε υλοποιήσιμα έργα και υπηρεσίες για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις της περιοχής.