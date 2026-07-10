Σύλληψη στην Πρέβεζα για μικρή φυτεία κάνναβης σε περιφραγμένο οικόπεδο

Αστυνομικοί της Δίωξης Πρέβεζας εντόπισαν και κατέσχεσαν 10 δενδρύλλια και 129 γρ. ακατέργαστης κάνναβης. Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία.

Επιχείρηση της Δίωξης στο χωριό της Πρέβεζας

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που οδήγησαν στον εντοπισμό φυτείας κάνναβης σε περιφραγμένο οικόπεδο στην περιφέρεια του νομού.

Κατά την έρευνα οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 10 δενδρύλλια κάνναβης, με ύψος από ένα έως δύο μέτρα, καθώς και μία συσκευασία που περιείχε 129 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας, όπου και παραπέμφθηκε για να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Η επιχείρηση έγινε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, το οποίο ανέλαβε την υπόθεση από τη στιγμή που αξιοποιήθηκαν οι σχετικές πληροφορίες.

Η υπόθεση αφορά συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν άμεση επίπτωση στην ασφάλεια των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και στη δημόσια εικόνα των αγροτικών περιοχών όπου σημειώνονται παρόμοιες παρεμβάσεις. Οι αρχές επισημαίνουν την αναγκαιότητα της συνεργασίας των πολιτών στην παροχή πληροφοριών που συμβάλλουν στον εντοπισμό παράνομων καλλιεργειών.

Όγκος κατάσχεσης: 129 γρ. ακατέργαστης κάνναβης.

129 γρ. ακατέργαστης κάνναβης. Αριθμός φυτειών/δενδρυλλίων: 10 δενδρύλλια ύψους 1–2 μ.

10 δενδρύλλια ύψους 1–2 μ. Αρμόδιο τμήμα: Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας.

Είδος Ποσότητα / Στοιχείο Δενδρύλλια κάνναβης 10 (1–2 μ.) Ακατέργαστη κάνναβη 129 γρ.

Για τους κατοίκους της περιοχής η εξέλιξη της υπόθεσης είναι χρήσιμη ως δείγμα της επιχειρησιακής δράσης των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων και της δυνατότητας ανταπόκρισης σε καταγγελίες ή πληροφορίες. Οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή προσαγωγές θα ανακοινωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς προχωρά το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο.

Η έρευνα συνεχίζεται στα αρμόδια πλαίσια της προκαταρκτικής διαδικασίας και η δικογραφία θα συνοδευτεί από τα ευρήματα των αρχών στον φάκελο που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.