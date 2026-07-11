Συναγερμός στα Χανιά μετά τον εντοπισμό νάρκης κοντά στην παραλία Κουταλάς

Νάρκη βρέθηκε σε μικρή απόσταση από την ακτή στον Κουταλά (Κόκκινο Χωριό, Αποκόρωνας). Κινητοποίηση λιμενικών και ενημέρωση του Πολεμικού Ναυτικού για ασφαλή απομάκρυνση.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών στην περιοχή Κουταλά

Συναγερμός προκλήθηκε σήμερα το απόγευμα στα Χανιά μετά τον εντοπισμό μιας νάρκης στη θαλάσσια ζώνη της παραλίας-σπηλαίου Κουταλά, στην περιοχή του Κόκκινου Χωριού του Αποκόρωνα. Το εύρημα βρέθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, γεγονός που αύξησε την ανησυχία κατοίκων και λουόμενων.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το πυρομαχικό εντοπίστηκε περίπου 10 μέτρα από την παραλία και σε βάθος περίπου 12 έως 15 μέτρων. Αμέσως ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

«Η νάρκη βρισκόταν μόλις 10 μέτρα από την παραλία και σε βάθος περίπου 12 έως 15 μέτρων.»

Το Λιμεναρχείο προχώρησε στην ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, που έχει την ευθύνη για την ασφαλή εξουδετέρωση ή μεταφορά ναρκών και άλλων πυρομαχικών στη θάλασσα. Οι αρχές έχουν λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσουν την περιοχή έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αδρανοποίησης του αντικειμένου.

Το εύρημα εντοπίστηκε στην παραλία-σπήλαιο Κουταλά, Αποκόρωνας.

Απόσταση από ακτή: 10 μέτρα .

. Εκτιμώμενο βάθος: 12–15 μέτρα.

Η παρουσία τέτοιου εύρηματος κοντά σε παραλία που προσελκύει επισκέπτες, ιδίως τη θερινή περίοδο, εγείρει προβληματισμό για την ασφάλεια των λουόμενων και της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν την ανάγκη να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγεται οποιαδήποτε προσέγγιση ή χειρισμός του αντικειμένου από πολίτες.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Παραλία-σπήλαιο Κουταλά, Κόκκινο Χωριό (Αποκόρωνας) Απόσταση από ακτή 10 μέτρα Βάθος 12–15 μέτρα Αρμόδιες Αρχές Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, Πολεμικό Ναυτικό

Οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια η νάρκη. Μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι πολίτες και οι επισκέπτες καλούνται να παραμένουν σε απόσταση και να τηρούν τις υποδείξεις των δυνάμεων ασφαλείας. Η εξέλιξη της επιχείρησης θα ενημερωθεί από τις επίσημες υπηρεσίες.

Η παρουσία πυρομαχικών σε θαλάσσια περιοχή υπενθυμίζει την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε δημοφιλείς ακτές της περιοχής και την αποτελεσματική συνεργασία πολιτών και αρχών για την έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων.