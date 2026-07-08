Συναγερμός στα Σφακιά: εκτεταμένες έρευνες για 65χρονο που αγνοείται μετά από υποβρύχιο ψάρεμα

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια ζώνη του Φραγκοκάστελλου για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα. Στο μέτωπο των ερευνών βρίσκονται πλωτά και εναέρια μέσα, ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι μέτριες.

Επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα και τις βραδινές ώρες επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 65χρονου υποβρύχιου αλιέα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου, στα Σφακιά Χανίων. Ο αγνοούμενος αναχώρησε από το σπίτι του το μεσημέρι της Τρίτης για να πραγματοποιήσει υποβρύχιο ψάρεμα και δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα η οικογένειά του να ενημερώσει τις αρχές αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, στις έρευνες συμμετέχουν ενεργά τα τοπικά όργανα του Λιμενικού Σώματος, ενώ επιχειρησιακά υποστηρίζονται από επιπλέον μέσα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Frontex και ιδιωτικά σκάφη της περιοχής.

2 σκάφη του Λιμενικού Σώματος

του Λιμενικού Σώματος Εναέριο μέσο της Frontex

Αλιευτικό σκάφος της περιοχής

2 περιπολικά λιμενικού στη στεριά

Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν εκτεταμένες περιπολίες στην επιφάνεια της θάλασσας και συντονισμένες αναζητήσεις στην παράκτια ζώνη. Η παρουσία αλιευτικών σκαφών της περιοχής είναι κρίσιμη για τον εντοπισμό τυχόν οπτικών ενδείξεων ή για την παροχή τοπικών πληροφοριών για ρεύματα και επικίνδυνα σημεία.

Σημειώνεται ότι στις περιοχές του νότιου τμήματος της Κρήτης, όπου βρίσκεται και το Φραγκοκάστελλο, οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν άμεσα την εξέλιξη τέτοιων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του συντονιστικού, στην περιοχή πνέει βορειοδυτικός άνεμος έντασης περίπου 4 Μποφόρ, παράγοντες που περιορίζουν την ορατότητα και δυσκολεύουν τις υποβρύχιες αναζητήσεις.

Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται τόσο στη θαλάσσια επιφάνεια όσο και στην παράκτια ζώνη, με έμφαση στην ταχεία ανταπόκριση ώστε να μειωθεί ο χρόνος έκθεσης του αγνοουμένου σε κινδύνους. Οι τοπικοί φορείς και οι επαγγελματίες ψαράδες έχουν ενημερωθεί για την επιχείρηση και παραμένουν σε ετοιμότητα να συνδράμουν αν απαιτηθεί.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, οι αρχές συνιστούν την αποφυγή μη οργανωμένων εξόδων στη θάλασσα έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση, καθώς και την άμεση ενημέρωση του Λιμενικού σε περίπτωση που εντοπιστεί οτιδήποτε που θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό του αγνοουμένου.