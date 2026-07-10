Συναγερμός στο Παληό Καβάλας: προειδοποίηση για επιτήδειους που προσποιούνται αστυνομικούς

Αναστάτωση στο Παληό από καταγγελίες για άτομα που εμφανίζονται ως αστυνομικοί για να εισέλθουν σε οικίες. Οι κάτοικοι καλούνται σε επαγρύπνηση και να επικοινωνούν άμεσα με την Αστυνομία σε περίπτωση αμφιβολίας.

Επιτήδειοι προσποιούνται αστυνομικούς — τι πρέπει να προσέξουν οι κάτοικοι

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο Παληό Καβάλας προειδοποίηση που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα τοπικά κοινωνικά δίκτυα, σχετικά με περιστατικά όπου άγνωστα άτομα προσπαθούν να εισέλθουν σε σπίτια παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως αστυνομικούς. Η προτροπή προς τους κατοίκους είναι σαφής: να μην ανοίγουν την πόρτα σε αγνώστους και να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα όσων ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τη δημόσια αρχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που διακινείται στην τοπική κοινότητα, οι δράστες προσεγγίζουν οικίες και, επικαλούμενοι λόγους ελέγχου ή επιθεώρησης, ζητούν είσοδο. Η ανάρτηση απευθύνει έντονη σύσταση στους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και επιφυλακτικοί, να ζητούν την επίδειξη υπηρεσιακής ταυτότητας από ασφαλή απόσταση και, σε κάθε υπόνοια, να ειδοποιούν την Αστυνομία.

«Μην ανοίγετε την πόρτα σε αγνώστους, ό,τι κι αν επικαλούνται. Ζητήστε να δείτε την ταυτότητα από το ματάκι ή ένα παράθυρο»

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως σε ευάλωτες ομάδες κατοίκων, όπως ηλικιωμένα πρόσωπα, τα οποία αποτελούν πιο συχνό στόχο παρόμοιων μεθόδων. Η άμεση ενημέρωση των δημοτών μέσω του διαδικτύου έχει βοηθήσει στη διάδοση της σύστασης, ωστόσο οι αρχές συνιστούν να ακολουθούνται και τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας για τυχόν επαλήθευση συμβάντων.

Μη ανοίγετε την πόρτα σε άγνωστους.

ανοίγετε την πόρτα σε άγνωστους. Ζητήστε να δείξουν την υπηρεσιακή ταυτότητα από ασφαλή απόσταση (π.χ. μέσω ματιού της πόρτας).

να δείξουν την υπηρεσιακή ταυτότητα από ασφαλή απόσταση (π.χ. μέσω ματιού της πόρτας). Καλέστε την Αστυνομία στο 100 εάν έχετε την παραμικρή αμφιβολία.

Για να διευκολυνθεί η κατανόηση των βασικών ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει ο πολίτης, παρουσιάζονται συνοπτικά τα στάδια επαλήθευσης και αντίδρασης:

Ενέργεια Τι να κάνετε Αίτημα εισόδου Μην ανοίγετε — ζητήστε επίδειξη ταυτότητας από απόσταση Υπόνοια ότι δεν είναι αστυνομικοί Καλέστε την Αστυνομία στο 100 για επιβεβαίωση Απειλητική συμπεριφορά Απομακρυνθείτε σε ασφαλές σημείο και ζητήστε βοήθεια

Η τοπική κοινότητα πρέπει να διατηρήσει συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και να μεταφέρει οποιαδήποτε πληροφορία ή ύποπτη κίνηση αμέσως στις αρχές. Η πρόληψη και η ενημέρωση παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά μέτρα προστασίας έναντι τέτοιων επιτήδειων.

Για τους κατοίκους του Παληού και των γύρω περιοχών, η σύσταση είναι να κοινοποιούν την επικαιροποιημένη πληροφόρηση σε γείτονες και ευπαθείς ομάδες, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος και να ενισχυθεί η επαγρύπνηση στην τοπική κοινωνία.

Φωτογραφίες και περαιτέρω λεπτομέρειες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική προειδοποίηση που διακινήθηκε διαδικτυακά. Για επιβεβαίωση περιστατικών απάτης οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται στην τοπική Αστυνομία.