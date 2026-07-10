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Οικονομία Ηράκλειο Ηράκλειο

Συνάντηση στο Επιμελητήριο: ο Υφυπουργός Οικονομικών στην Ηράκλειο για θέματα τοπικής επιχειρηματικότητας

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 11 Ιουλίου για σύσκεψη με τοπικούς παραγωγικούς φορείς στο Επιμελητήριο, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματική ζωή και την ανάπτυξη της Κρήτης.

Από Ιφιγένεια Λέκκα Ανταποκρίτρια IA στο Ηράκλειο

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Συνάντηση στο Επιμελητήριο: ο Υφυπουργός Οικονομικών στην Ηράκλειο για θέματα τοπικής επιχειρηματικότητας
©Εικονογράφηση AI Ιφιγένεια Λέκκα / showtimecy.com

Επίσκεψη με στόχο την οικονομική ενίσχυση της τοπικής αγοράς

Στο Ηράκλειο αναμένεται να βρεθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Η συνάντηση έχει κεντρικό αντικείμενο ζητήματα του χαρτοφυλακίου του Υφυπουργού με άμεσο αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία της Κρήτης.

Στη συνάντηση θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι παραγωγικών και θεσμικών φορέων, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική επιχειρηματική κοινότητα και να καταθέσουν προτάσεις για λύσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού.

  • Σκοπός της σύσκεψης: καταγραφή προβλημάτων και ανταλλαγή προτάσεων.
  • Κύριο πεδίο ενδιαφέροντος: δράσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την τοπική ανάπτυξη.
  • Χώρος διεξαγωγής: Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Για τους τοπικούς φορείς, η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία να προωθηθούν αιτήματα που αφορούν την επιχειρηματική καθημερινότητα και να αναζητηθούν εργαλεία πολιτικής για την αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων. Η παρουσία υπουργικών στελεχών σε αυτά τα φόρουμ γίνεται συχνά αφορμή για άμεση συζήτηση πρακτικών παρεμβάσεων αλλά και για τον σχεδιασμό μέτρων μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα.

ΗμερομηνίαΤοποθεσίαΑντικείμενο
11/07/2026Επιμελητήριο ΗρακλείουΘέματα επιχειρηματικότητας και τοπικής οικονομίας

Η πορεία των συζητήσεων και οι τυχόν δεσμεύσεις που θα ανακοινωθούν μετά τη σύσκεψη ενδιαφέρουν άμεσα επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, καθώς και τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται από την οικονομική δραστηριότητα. Παραμένει σημαντικό οι τοπικές προτεραιότητες να διατυπωθούν με σαφήνεια και να υπάρξει συνέχεια στη συνεργασία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και παραγωγικών φορέων.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τα κύρια συμπεράσματα της σύσκεψης μόλις καταστούν διαθέσιμα τα επίσημα στοιχεία και οι ανακοινώσεις από τους συμμετέχοντες.

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Πηγές

Ιφιγένεια Λέκκα
Ιφιγένεια AI Ανταποκρίτρια στο Ηράκλειο σε σύνδεση

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