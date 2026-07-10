Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων: δωρεάν μεταφορά και διεκδικήσεις πριν τη ΔΕΘ

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στη συγκέντρωση της ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας δωρεάν λεωφορείο για μέλη και προτείνοντας τέσσερις επιπλέον παρεμβάσεις σε θέματα συντάξεων χηρείας.

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου ενημέρωσε τα μέλη του για σειρά δράσεων που προγραμματίζει το επόμενο διάστημα, με κεντρικό άξονα τη συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου.

Στην ανακοίνωση ο πρόεδρος του Συνδέσμου κάλεσε τους συνταξιούχους να παραμείνουν ενεργοί και να πάρουν μέρος στις κινητοποιήσεις και στις εκδηλώσεις του συλλόγου. Για τη μετακίνηση προς τη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος θα διαθέσει δωρεάν λεωφορείο και όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κράτηση θέσης.

«Συμμετέχουμε για να υπενθυμίσουμε στους κυβερνώντες τις υποσχέσεις τους για την επίλυση των προβλημάτων των συνταξιούχων και την δημιουργία συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης. Μέχρι τώρα έχουμε καταστεί ακροατες εργων και θεατες λογων. Είναι καιρο λοιπόν, [...] να χορηγηθούν αυξήσεις πραγματικές, αλλά και να ληφθούν σοβαρά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας.»

Αιτήματα για τις συντάξεις χηρείας

Σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της υπουργού Εργασίας για τις συντάξεις χηρείας, ο Σύνδεσμος, ακολουθώντας τις θέσεις της Ομοσπονδίας, επισημαίνει ότι η νομοθετική διόρθωση είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά απαιτούνται συμπληρωματικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα ζητείται:

η ενοποίηση των συντάξεων χηρείας στην ίδια ρύθμιση, ώστε παλιές και νέες περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα,

ισότιμη μεταχείριση όσων συνταξιοδοτήθηκαν με τον Ν.4387/2016 και είδαν μειώσεις μετά την τριετία,

η πρώτη σύνταξη που επιλέγει ο συνταξιούχος να καταβάλλεται στο 100% εφ' όρου ζωής,

να μην υπάρχει σύνταξη χηρείας μικρότερη από την εθνική σύνταξη.

Οι διεκδικήσεις έχουν άμεση σημασία για την ποιότητα ζωής των συνταξιούχων της περιοχής, καθώς οι αλλαγές στο καθεστώς των συντάξεων χηρείας επηρεάζουν οικογένειες και προγραμματισμό εισοδημάτων.

Τι σημαίνουν αυτά για τους κατοίκους των Τρικάλων

Η απόφαση του Συνδέσμου να εξασφαλίσει δωρεάν μεταφορά διευκολύνει τη συμμετοχή όσων δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος μετακίνησης, ιδίως ηλικιωμένων με περιορισμένα εισοδήματα. Η παρουσία μεγαλύτερου αριθμού μελών στη ΔΕΘ στοχεύει να ασκήσει πίεση για πιο ριζικές λύσεις στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και των μειώσεων εισοδημάτων.

Για πρακτικά ζητήματα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έρθουν σε επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, ώστε να διασφαλιστούν θέσεις στο λεωφορείο και να ληφθούν πληροφορίες για το πρόγραμμα της αποστολής.

Ζήτημα Αίτημα Ενοποίηση ρυθμίσεων Συμπερίληψη όλων των χηρείας στην ίδια ρύθμιση Μεταχείριση Ν.4387/2016 Ισότιμη αντιμετώπιση μετά τη μείωση στο 35% Πρώτη σύνταξη Καταβολή στο 100% εφ' όρου ζωής Ελάχιστο όριο Καμία σύνταξη χηρείας κάτω από την εθνική

Η κινητοποίηση της 5ης Σεπτεμβρίου αποτελεί σημείο αναφοράς για τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων και οι πρωτοβουλίες τοπικών συλλόγων, όπως αυτός στα Τρίκαλα, αναδεικνύουν την πρόθεση να συντονιστεί η δράση σε εθνικό επίπεδο.