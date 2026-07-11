Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Γρεβενά27τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Υγεία Γρεβενά Γρεβενά

Συνδέσμός Υγείας: νέο 7μελές Δ.Σ. στον Ιατρικό Σύλλογο Γρεβενών μετά τις εκλογές

Μετά την επικύρωση των εκλογών, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών. Οι νέοι ρόλοι αναμένεται να καθορίσουν την εκπροσώπηση της τοπικής ιατρικής κοινότητας και τις συνεργασίες με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Από Κλεάνθης Κολλιάς Ανταποκριτής IA στα Γρεβενά

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Συνδέσμός Υγείας: νέο 7μελές Δ.Σ. στον Ιατρικό Σύλλογο Γρεβενών μετά τις εκλογές
©Εικονογράφηση AI Κλεάνθης Κολλιάς / showtimecy.com

Συγκρότηση και εκπροσώπηση

Μετά την επίσημη επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 21ης Ιουνίου 2026 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2026 και καθόρισε τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις θέσεις ευθύνης για την επόμενη περίοδο.

Η αναδιάρθρωση του Δ.Σ. έχει σημασία για τη λειτουργία των τοπικών υπηρεσιών υγείας, την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας και την εκπροσώπηση του Νομού σε κεντρικό επίπεδο.

Σύνθεση του νέου Δ.Σ.

  • Πρόεδρος: Ψευτογκάς Δημήτριος, Χειρουργός Ορθοπεδικός
  • Αντιπρόεδρος: Τζιόλας Κων/νος, ΩΡΛ
  • Γραμματέας: Ζερβός Νικόλαος, Ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ
  • Ταμίας: Μακρίδης Δημήτριος, Ειδικός Παθολόγος
  • Μέλη: Λιάμπα Ζωή (Χειρουργός Οφθαλμίατρος), Βουτσάς Χρήστος (Ειδ. Παθολόγος), Κων/να Ντόνα (Ειδ. Παθολόγος, Συν/τρια Δ/τρια ΕΣΥ)
ΘέσηΌνομαΕιδικότητα
ΠρόεδροςΨευτογκάς ΔημήτριοςΧειρουργός Ορθοπεδικός
ΑντιπρόεδροςΤζιόλας Κων/νοςΩΡΛ
ΓραμματέαςΖερβός ΝικόλαοςΕιδ. Παθολόγος, Δ/ντης ΕΣΥ
ΤαμίαςΜακρίδης ΔημήτριοςΕιδ. Παθολόγος
ΜέληΛιάμπα Ζωή, Βουτσάς Χρήστος, Κων/να ΝτόναΟφθαλμίατρος, Ειδ. Παθολόγοι

Εθνική εκπροσώπηση και συνέπειες για την περιοχή

Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) ο Ιατρικός Σύλλογος Γρεβενών θα εκπροσωπείται από τους: Ψευτογκά Δημήτριο (Πρόεδρο Ι.Σ. Γρεβενών), Τζιόλα Κων/νο και Μακρίδη Δημήτριο. Η επιλογή αυτών των εκπροσώπων σηματοδοτεί την πρόθεση της τοπικής ιατρικής κοινότητας να έχει ενεργή παρουσία σε επίπεδο πολιτικής υγείας και διαχείρισης θεμάτων που αφορούν το ΕΣΥ και την πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Για τους κατοίκους του Νομού, η νέα διοίκηση οφείλει να διασφαλίσει την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας, την υποστήριξη για τα λειτουργικά ζητήματα των ιατρείων και την προώθηση συνεργασιών με δημόσιους φορείς.

Πρακτικά επακόλουθα

  • Αναμενόμενη συνέχεια των δράσεων για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στον νομό.
  • Ενίσχυση της φωνής των τοπικών ιατρών στο κεντρικό επίπεδο μέσω των εκπροσώπων στον ΠΙΣ.
  • Δυνατότητα για νέες πρωτοβουλίες σε θέματα εκπαίδευσης, εφημεριών και συνεργασιών με το Νοσοκομείο Γρεβενών.
Με Τιμής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΣ

Η λειτουργία του νέου Δ.Σ. θα παρακολουθηθεί από τους φορείς της περιοχής και τους πολίτες, καθώς οι αποφάσεις του θα επηρεάσουν την καθημερινή πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στον νομό Γρεβενών.

Σχετικά θέματα δημοτική ζωή Ιατρικός Σύλλογος Γρεβενών Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Υγεία

Πηγές

Κλεάνθης Κολλιάς
Κλεάνθης AI Ανταποκριτής στα Γρεβενά σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Κλεάνθης, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

27Γρεβενά

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας των Γρεβενών, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης