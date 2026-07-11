Συνδέσμός Υγείας: νέο 7μελές Δ.Σ. στον Ιατρικό Σύλλογο Γρεβενών μετά τις εκλογές

Μετά την επικύρωση των εκλογών, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών. Οι νέοι ρόλοι αναμένεται να καθορίσουν την εκπροσώπηση της τοπικής ιατρικής κοινότητας και τις συνεργασίες με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Συγκρότηση και εκπροσώπηση

Μετά την επίσημη επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 21ης Ιουνίου 2026 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2026 και καθόρισε τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις θέσεις ευθύνης για την επόμενη περίοδο.

Η αναδιάρθρωση του Δ.Σ. έχει σημασία για τη λειτουργία των τοπικών υπηρεσιών υγείας, την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας και την εκπροσώπηση του Νομού σε κεντρικό επίπεδο.

Σύνθεση του νέου Δ.Σ.

Πρόεδρος: Ψευτογκάς Δημήτριος, Χειρουργός Ορθοπεδικός

Ψευτογκάς Δημήτριος, Χειρουργός Ορθοπεδικός Αντιπρόεδρος: Τζιόλας Κων/νος, ΩΡΛ

Τζιόλας Κων/νος, ΩΡΛ Γραμματέας: Ζερβός Νικόλαος, Ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ

Ζερβός Νικόλαος, Ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Ταμίας: Μακρίδης Δημήτριος, Ειδικός Παθολόγος

Μακρίδης Δημήτριος, Ειδικός Παθολόγος Μέλη: Λιάμπα Ζωή (Χειρουργός Οφθαλμίατρος), Βουτσάς Χρήστος (Ειδ. Παθολόγος), Κων/να Ντόνα (Ειδ. Παθολόγος, Συν/τρια Δ/τρια ΕΣΥ)

Θέση Όνομα Ειδικότητα Πρόεδρος Ψευτογκάς Δημήτριος Χειρουργός Ορθοπεδικός Αντιπρόεδρος Τζιόλας Κων/νος ΩΡΛ Γραμματέας Ζερβός Νικόλαος Ειδ. Παθολόγος, Δ/ντης ΕΣΥ Ταμίας Μακρίδης Δημήτριος Ειδ. Παθολόγος Μέλη Λιάμπα Ζωή, Βουτσάς Χρήστος, Κων/να Ντόνα Οφθαλμίατρος, Ειδ. Παθολόγοι

Εθνική εκπροσώπηση και συνέπειες για την περιοχή

Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) ο Ιατρικός Σύλλογος Γρεβενών θα εκπροσωπείται από τους: Ψευτογκά Δημήτριο (Πρόεδρο Ι.Σ. Γρεβενών), Τζιόλα Κων/νο και Μακρίδη Δημήτριο. Η επιλογή αυτών των εκπροσώπων σηματοδοτεί την πρόθεση της τοπικής ιατρικής κοινότητας να έχει ενεργή παρουσία σε επίπεδο πολιτικής υγείας και διαχείρισης θεμάτων που αφορούν το ΕΣΥ και την πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Για τους κατοίκους του Νομού, η νέα διοίκηση οφείλει να διασφαλίσει την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας, την υποστήριξη για τα λειτουργικά ζητήματα των ιατρείων και την προώθηση συνεργασιών με δημόσιους φορείς.

Πρακτικά επακόλουθα

Αναμενόμενη συνέχεια των δράσεων για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στον νομό.

Ενίσχυση της φωνής των τοπικών ιατρών στο κεντρικό επίπεδο μέσω των εκπροσώπων στον ΠΙΣ.

Δυνατότητα για νέες πρωτοβουλίες σε θέματα εκπαίδευσης, εφημεριών και συνεργασιών με το Νοσοκομείο Γρεβενών.

Με Τιμής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΣ

Η λειτουργία του νέου Δ.Σ. θα παρακολουθηθεί από τους φορείς της περιοχής και τους πολίτες, καθώς οι αποφάσεις του θα επηρεάσουν την καθημερινή πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στον νομό Γρεβενών.