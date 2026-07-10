Συνελήφθη 28χρονος στα Χανιά μετά από καταγγελίες για ξυλοδαρμό της συζύγου του μπροστά στα παιδιά

Μια 25χρονη γυναίκα κατήγγειλε δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μέσα σε τρεις ημέρες. Ο 28χρονος σύζυγός της συνελήφθη από τις αρχές στα Χανιά και η υπόθεση θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Έρευνα και σύλληψη μετά από επαναλαμβανόμενα περιστατικά

Στα Χανιά, μια νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι υπέστη σωματική βία από τον σύζυγό της σε δύο ξεχωριστά επεισόδια μέσα σε διάστημα τριών ημερών. Μετά τις καταγγελίες, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου, ενώ η δικαστική διαδικασία αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Τι αναφέρθηκε στις καταγγελίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιήλθαν στις τοπικές υπηρεσίες, η 25χρονη περιέγραψε ότι τα περιστατικά προκάλεσαν σωματικές βλάβες, με μώλωπες και αμυχές. Ειδικότερα, σημειώνεται η σοβαρότητα του γεγονότος ότι οι επιθέσεις φέρεται να εκτυλίχθηκαν παρουσία των παιδιών του ζευγαριού, στοιχείο που εμπλέκει ζητήματα προστασίας ανηλίκων και οικογενειακής ασφάλειας.

Χρονολόγηση των καταγγελλόμενων γεγονότων

Ημερομηνία Γεγονός 6 Ιουλίου Πρώτο καταγγελθέν επεισόδιο 8 Ιουλίου Δεύτερο καταγγελθέν επεισόδιο

Μετά τη δεύτερη καταγγελία, η γυναίκα κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα, όπου και κατέθεσε τα όσα είχε υποστεί. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

Τοπικές επιπτώσεις και χρήσιμες πληροφορίες

Η υπόθεση εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των οικογενειών στην περιοχή και αναδεικνύει την ανάγκη ενημέρωσης για τα διαθέσιμα μέτρα στήριξης. Στους κατοίκους της πόλης υπενθυμίζεται πως:

Υπάρχουν υπηρεσίες και φορείς που παρέχουν υποστήριξη σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Η κατάθεση σε αστυνομικό τμήμα ενεργοποιεί τη διαδικασία διερεύνησης και, αν απαιτηθεί, τη μεταφορά του θέματος στη δικαιοσύνη.

Σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου καλείται άμεσα η Άμεση Δράση ή οι αρμόδιες υπηρεσίες του τόπου.

Η σύλληψη του 28χρονου αποτελεί το πρώτο στάδιο της ποινικής διαδρομής. Οι τοπικές Αρχές και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα παρακολουθήσουν την υπόθεση, ενώ η δικαστική διερεύνηση αναμένεται να προσδιορίσει τις νομικές συνέπειες. Για την προστασία των εμπλεκομένων και ειδικά των ανηλίκων, τα επόμενα νομικά βήματα και οι αποφάσεις των αρμόδιων αρχών θα είναι καθοριστικά.

Η έγκαιρη ανταπόκριση των αρχών στην καταγγελία επέτρεψε τη σύλληψη, όμως οι πολίτες που αντιμετωπίζουν παρόμοια περιστατικά καλούνται να αναζητήσουν στήριξη και να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.