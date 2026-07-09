Συνελήφθη στη Φλώρινα «εισπράκτορας» σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας συνέλαβαν 26χρονο την ώρα που προσπαθούσε να παραλάβει χρήματα και χρυσαφικά από 56χρονη, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμα τέσσερις συνεργούς.

Επιχείρηση της Δίωξης απέτρεψε νέα οικονομική ζημία σε ηλικιωμένη

Στη Φλώρινα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου, ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας» σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών. Ο δράστης εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω έξω από την οικία μίας 56χρονης, τη στιγμή που θα παρέλαβε χρυσαφικά αξίας 1.000 ευρώ και το ποσό των 3.000 ευρώ, με σκοπό την απομάκρυνση τους από την ιδιοκτήτρια.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα βασιζόταν σε τηλεφωνικές κλήσεις προς ανυποψίαστους πολίτες, όπου άγνωστος άνδρας προσποιούμενος τον λογιστή ζητούσε την «καταγραφή» και την παράδοση χρημάτων και τιμαλφών. Σε τουλάχιστον δύο ακόμα προσπάθειες στην περιοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, συνεργοί του κυκλώματος επιχείρησαν παρόμοιες κλήσεις σε 87χρονη και 91χρονη κατοίκους της Φλώρινας, χωρίς όμως να προκύψει απώλεια σε αυτές τις περιπτώσεις.

«συνελήφθη από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς»

Κατά την επιχείρηση, ο 26χρονος προσέγγισε την οικία με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν άλλοι δύο συνεργοί, οι οποίοι ωστόσο διέφυγαν αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Από την προανάκριση προκύπτει ότι συνολικά αναζητούνται και αναμένεται ταυτοποίηση τεσσάρων ακόμη συνεργών: τρεις άνδρες και μία γυναίκα.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από ενημέρωση που παρείχε η 56χρονη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, το οποίο οργάνωσε και εκτέλεσε την επιχείρηση για την αποτροπή της απάτης. Η έγκαιρη αντίληψη του θύματος και η άμεση κινητοποίηση των αρχών φαίνεται ότι απέτρεψαν την απώλεια των αναφερόμενων ποσών και αντικειμένων.

Για να κατατοπιστούν οι πολίτες, αξίζει να σημειωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου και ορισμένες πρακτικές προστασίας:

Οι δράστες τηλεφωνούν, συνήθως προσποιούμενοι δημόσιο λειτουργό ή λογιστή.

Ζητούν παράδοση χρημάτων ή τιμαλφών «προς φύλαξη» ή «καταγραφή» για δήθεν φορολογικούς λόγους.

Η επίγνωση, η ενημέρωση της Αστυνομίας και η μη παράδοση αντικειμένων είναι οι πιο αποτελεσματικές άμυνες.

Στο παρακάτω πίνακα συνοψίζονται τα τεκμήρια της υπόθεσης όπως έχουν καταγραφεί από την προανάκριση:

Στοιχείο Τιμή/Πληροφορία Ηλικία συλληφθέντα 26 έτη Ηλικία παθούσας 56 έτη Αξία χρυσαφικών 1.000 ευρώ Ζητούμενο χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ Αριθμός συνεργών υπό αναζήτηση 4 (3 άνδρες, 1 γυναίκα)

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των διαφεύγοντων συνεργών, καθώς και για τον πλήρη προσδιορισμό της έκτασης της εγκληματικής οργάνωσης. Οι τοπικές Αρχές καλούν τους πολίτες, ιδιαίτερα τις ευπαθείς ηλικιακές ομάδες, να μην ανταποκρίνονται σε αιτήματα παράδοσης χρημάτων ή κοσμημάτων μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία σε κάθε υπόνοια απάτης.

Η ταχεία αντίδραση των διωκτικών υπηρεσιών στη Φλώρινα στην προκείμενη υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη συνεργασίας των πολιτών με τις αρχές και την αξία της έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων στην τοπική κοινωνία.