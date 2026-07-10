Συνελήφθη στην Άρτα άνδρας με φυτεία και ποσότητες κάνναβης στο σπίτι

Αστυνομική επιχείρηση σε χωριό της Άρτας οδήγησε σε εκρίζωση φυτείας και κατάσχεση συνολικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και κλαδιών σε στάδιο αποξήρανσης. Ο δράστης οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην επαρχία Άρτας

Στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας ναρκωτικών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού σε χωριό της περιοχής. Οι αρχές εντόπισαν φυτεία κάνναβης και, μετά από επιτήρηση του χώρου, συνέλαβαν τον κατηγορούμενο όταν αυτός μετέβη για τη φροντίδα των φυτών.

Από τη φυτεία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 20 δενδρύλλια κάνναβης. Επιπλέον, σε έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη και κλάδοι φυτών στο στάδιο αποξήρανσης.

Είδος Ποσότητα Δενδρύλλια κάνναβης (εκριζωμένα) 20 Ακατέργαστη κάνναβη 114 γραμ. Κλάδοι σε αποξήρανση 161,30 γραμ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, όπου και αφορά η περαιτέρω ποινική διερεύνηση. Οι ενέργειες της Αστυνομίας εντάσσονται σε ευρύτερες δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της καλλιέργειας ναρκωτικών στην περιφέρεια.

Το περιστατικό έχει τοπικές προεκτάσεις: αφενός αναδεικνύει την παρουσία παράνομων καλλιεργειών σε αγροτικές περιοχές της Άρτας, αφετέρου υπαγορεύει αυξημένη επαγρύπνηση από τους κατοίκους, ιδίως σε απομονωμένα χωριά όπου οι καλλιέργειες μπορεί να μένουν αρχικά απαρατήρητες.

Η Αστυνομία προχώρησε σε επιτήρηση πριν τη σύλληψη για συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Κατασχέθηκαν τόσο τα φυτά όσο και ποσότητες ακατέργαστης ουσίας και κλαδιών προς αποξήρανση.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή της Άρτας.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη συνεργασίας με τις αρχές: η άμεση ενημέρωση του τοπικού αστυνομικού τμήματος για ύποπτες κινήσεις ή νέες φυτείες μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη εξάρθρωση ανάλογων κυκλωμάτων.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πρόσθετες λεπτομέρειες μέχρι στιγμής. Οποιαδήποτε νέα στοιχεία για την υπόθεση θα κοινοποιηθούν από την Εισαγγελία και την Αστυνομία, σύμφωνα με τη διαδικασία των ερευνών.