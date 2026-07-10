Καλαμπάκα: 402.850,88€ για «αναγέννηση» των αυλών του 2ου και 3ου Δημοτικού

Υπογράφηκε η σύμβαση για την ανακαίνιση των αυλών των δύο δημοτικών σχολείων της Καλαμπάκας, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και εκτίμηση ολοκλήρωσης μέσα σε έξι μήνες.

Σύμβαση για την αναβάθμιση αυλών δύο δημοτικών στη Καλαμπάκα

Υπογράφηκε από τη δημοτική αρχή της πόλης η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση των σχολικών αυλών του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας», με συνολικό προϋπολογισμό 402.850,88 ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ποιοτική αναβάθμιση των υπαίθριων χώρων των δύο σχολικών μονάδων.

Οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να μετατρέψουν τους αύλειους χώρους σε λειτουργικά περιβάλλοντα μάθησης και αναψυχής. Στο πρόγραμμα προβλέπονται νέες επιστρώσεις, αθλητικά δάπεδα και εγκαταστάσεις, χώρους ξεκούρασης και υπαίθριας διδασκαλίας, εκτεταμένες φυτεύσεις αλλά και νέα υποδομή για άτομα με αναπηρία. Ο χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σχολικές μονάδες: 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας

Προϋπολογισμός: 402.850,88 €

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εσωτερικών

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να βελτιώσουν την ασφάλεια των χώρων παιχνιδιού και άθλησης, να διευκολύνουν την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών και να ενισχύσουν το πράσινο στο σχολικό περιβάλλον. Σημαντικό σημείο είναι η εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας, που στοχεύουν στη διευκόλυνση μαθητών με κινητικές δυσκολίες.

«Η παιδεία αποτελεί διαχρονικά μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες της Δημοτικής μας Αρχής… Σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση ενός σημαντικού έργου, ύψους 402.850,88 ευρώ, που θα αλλάξει την εικόνα των σχολικών αυλών του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας, δημιουργώντας σύγχρονους, ασφαλείς, λειτουργικούς και πλήρως προσβάσιμους χώρους για όλους τους μαθητές.» — Δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος

Η δημοτική αρχή ευχαρίστησε δημόσια τον Υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, για την έγκριση της χρηματοδότησης. Σε τοπικό επίπεδο, το έργο εντάσσεται στην προσπάθεια αναβάθμισης σχολικών υποδομών που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να επηρεάσει θετικά την καθημερινότητα της σχολικής κοινότητας της Καλαμπάκας.

Στοιχείο Περιγραφή Προϋπολογισμός 402.850,88 € Χρηματοδότης Υπουργείο Εσωτερικών Σχολεία 2ο & 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας Διάρκεια 6 μήνες

Για γονείς και κηδεμόνες, η ανακαίνιση των αυλών σημαίνει ασφαλέστερους χώρους για παιχνίδι και δραστηριότητες, ενώ για τα ίδια τα σχολεία ανοίγονται δυνατότητες για υπαίθριες εκπαιδευτικές δράσεις και βελτίωση της ελκυστικότητας των σχολικών κτιρίων. Η εξέλιξη του έργου θα παρακολουθείται από τη δημοτική διοίκηση, που έχει τονίσει την πρόθεσή της για ωριμότητα μελετών και συστηματική προετοιμασία ώστε να επιτευχθούν ταχείς και ασφαλείς εργασίες.