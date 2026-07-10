Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας: Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουλίου στα Τρίκαλα

Κλήση στα μέλη για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα οικονομικών στοιχείων, απολογισμού και έγκρισης προϋπολογισμού. Η συνεδρία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Παπαστεριάδη στις 14.07.2026.

Συνεδρίαση, ημερομηνία και τόπος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας καλεί οριστικά τα μέλη στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 14 Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα Παπαστεριάδη (οδός Στουρνάρα 14) στα Τρίκαλα. Η πρόσκληση βασίζεται στην απόφαση του Δ.Σ. με αριθμό 1177/16.06.2026.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρία θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση βασικά θέματα που αφορούν τη χρήση 2025 και τον προσανατολισμό της τράπεζας για το 2026. Συνοπτικά τα θέματα είναι τα εξής:

Απολογισμός της διοίκησης για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2025–31/12/2025.

της διοίκησης για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2025–31/12/2025. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το ίδιο διάστημα.

για το ίδιο διάστημα. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από ευθύνες που σχετίζονται με τη χρήση 2025.

των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από ευθύνες που σχετίζονται με τη χρήση 2025. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων για τη χρήση 2026.

για τη χρήση 2026. Εγγραφή νέων μελών και σχετικές διαδικασίες.

και σχετικές διαδικασίες. Έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου της τράπεζας.

Δικαιώματα συμμετοχής και διαδικαστικά

Δικαίωμα να παραστούν έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί μέχρι την ημερομηνία που προβλέπει το καταστατικό και ειδικότερα όσοι είχαν εξοφλήσει τουλάχιστον μία συνεταιριστική μερίδα ως τις 11 Οκτωβρίου 2025. Εξαιρούνται μέλη με δάνεια σε καθυστέρηση άνω του τριμήνου ή με δικαστικές εκκρεμότητες προς την τράπεζα. Η επίδειξη δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.

Η συμμετοχή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως. Όσα μέλη διαθέτουν δικαίωμα άσκησης πάνω από είκοσι ψήφων μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο συνεταίρο, με εξουσιοδότηση. Τα νομικά πρόσωπα-μέλη εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με υποχρεωτική γραπτή εξουσιοδότηση.

Πρακτικές πληροφορίες και δημοσίευση εγγράφων

Για τη διευκόλυνση των συνεταίρων, η τράπεζα θα διαθέσει έντυπα εξουσιοδότησης στην ιστοσελίδα της. Ο τακτικός απολογισμός που αφορά τη χρήση 2025 θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της τράπεζας στις 7 Ιουλίου 2026 (www.bankofthessaly.gr), ώστε τα μέλη να έχουν χρόνο να μελετήσουν τα οικονομικά στοιχεία πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Θέμα Περίοδος / Σημείωση Απολογισμός Δ.Σ. 1/1/2025–31/12/2025 Οικονομικές Καταστάσεις Χρήση 2025 Προϋπολογισμός Χρήση 2026

Η συνέλευση αποτελεί κρίσιμο γεγονός για τη λειτουργία της τράπεζας στην τοπική αγορά, καθώς εκεί λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν την οικονομική διαχείριση, την εταιρική διακυβέρνηση και τη συμμετοχή νέων μελών. Οι αποφάσεις για την απαλλαγή ευθυνών και η έγκριση των οικονομικών στοιχείων επηρεάζουν άμεσα την εμπιστοσύνη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και των καταθετών.

Οι κάτοικοι και οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι των Τρικάλων καλούνται να αξιοποιήσουν την ανάρτηση του απολογισμού στο διαδίκτυο πριν από τη συνεδρία, προκειμένου να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και, όπου χρειάζεται, να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα εκπροσώπησης με νόμιμη εξουσιοδότηση.