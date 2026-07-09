Σύστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων στη Βέροια: πρώτος χρόνος λειτουργίας και επόμενα βήματα

Μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας του συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων στη Βέροια καταγράφηκαν <strong>640</strong> εγγεγραμμένοι χρήστες και σχεδόν <strong>700</strong> ενοικιάσεις. Ο Δήμος σχεδιάζει επέκταση στη Βεργίνα και σταδιακή αύξηση της διαθεσιμότητας ποδηλάτων.

Θετικά πρώτα αποτελέσματα και σχέδια επέκτασης

Τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία του συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων στον Δήμο Βέροιας δείχνουν σημάδια θετικής ανταπόκρισης: μέσα στους πρώτους δώδεκα μήνες έχουν εγγραφεί 640 χρήστες και έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 700 ενοικιάσεις. Η παρούσα φάση λειτουργίας περιλαμβάνει σήμερα 16 ηλεκτρικά ποδήλατα σε πλήρη λειτουργία, με την υπόσχεση ότι «από την επόμενη εβδομάδα» θα ενταχθούν σταδιακά και τα υπόλοιπα, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα για το κοινό.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας, Καλλίστρατο Γρηγοριάδη, ο στόχος της δημοτικής αρχής είναι η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και η σταδιακή ενσωμάτωση του ηλεκτρικού ποδηλάτου στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός προβλέπει και επέκταση του συστήματος στη Βεργίνα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν περισσότεροι κάτοικοι και επισκέπτες.

«Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και η σταδιακή ενσωμάτωση του ηλεκτρικού ποδηλάτου στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών.»

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σημειώθηκαν μικρές τεχνικές βλάβες σε δύο σταθμούς φόρτισης, που αποδόθηκαν σε ακραία καιρικά φαινόμενα· οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν άμεσα και το σύστημα λειτουργεί πλέον κανονικά σε όλους τους σταθμούς. Ο Αντιδήμαρχος επισημαίνει ότι πρόκειται για έκτακτο περιστατικό και όχι για διαρκές πρόβλημα λειτουργίας του δικτύου.

Στο οικονομικό πεδίο, η προμήθεια των ποδηλάτων, των σταθμών φόρτισης και του πληροφοριακού συστήματος χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από πρόγραμμα και όχι από ίδιους πόρους του Δήμου. Η σημερινή επιβάρυνση αφορά αποκλειστικά τη λειτουργία και τη συντήρηση, με ετήσιο κόστος περίπου 14.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Το ποσό αυτό καλύπτει τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, ασφάλιση, ανακατανομή των ποδηλάτων και καθημερινή εξυπηρέτηση των χρηστών.

Τοπικές επιπτώσεις και χρήσιμες πληροφορίες για τους κατοίκους

Η δωρεάν χρήση της υπηρεσίας και η απλή διαδικασία εγγραφής μέσω της εφαρμογής Easybike μειώνουν τα εμπόδια για τους κατοίκους που θα ήθελαν να ενσωματώσουν το ηλεκτρικό ποδήλατο στις μετακινήσεις τους. Η σταδιακή αύξηση του στόλου και η προγραμματισμένη επέκταση προς τη Βεργίνα μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς μικρών αποστάσεων, να μειώσουν την εξάρτηση από Ι.Χ. και να ενισχύσουν τον τουρισμό μικρής κλίμακας στην περιοχή.

Εγγεγραμμένοι χρήστες: 640

640 Ενοικιάσεις (πρώτος χρόνος): σχεδόν 700

σχεδόν 700 Σήμερα σε λειτουργία: 16 ποδήλατα

16 ποδήλατα Ετήσιο κόστος λειτουργίας: περίπου 14.000 ευρώ (με ΦΠΑ)

περίπου 14.000 ευρώ (με ΦΠΑ) Επόμενο βήμα: επέκταση στη Βεργίνα

Παράμετρος Τιμή Εγγεγραμμένοι χρήστες 640 Σχεδόν ενοικιάσεις ≈700 Ποδήλατα σε λειτουργία 16 Ετήσιο κόστος λειτουργίας ≈14.000 € (με ΦΠΑ)

Για τους κατοίκους της Βέροιας, η επιτυχής λειτουργία του προγράμματος θα κριθεί από την αξιοπιστία των σταθμών φόρτισης σε έντονες καιρικές συνθήκες, την έγκαιρη συντήρηση του στόλου και την κάλυψη επιπλέον περιοχών. Η δημοτική αρχή εμφανίζεται δεσμευμένη για σταδιακή επέκταση και διατήρηση της δωρεάν παροχής, στοιχεία που κρίνονται σημαντικά για τη διεύρυνση της χρήσης από τοπικούς κατοίκους και επισκέπτες.