Θήβα: Οινογνωσία στο Μουσείο και ρυθμοί στην Πλατεία – όλη η πόλη στο 5ο Φεστιβάλ

Με 14 οινοπαραγωγούς, βιωματικό «Συμπόσιο» και συναυλία των Swingin’ Cats, η Θήβα συνέδεσε πολιτισμό και τοπική αγορά στο 5ο Φεστιβάλ Οίνου – Οινογνωσία 2026.

Συνάντηση παράδοσης και σύγχρονου οίνου στη Θήβα

Με δυνατή συμμετοχή και σταθερό προσανατολισμό στην εξωστρέφεια ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου το 5ο Φεστιβάλ Οίνου – Οινογνωσία 2026 στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών, διοργάνωση του Δήμου Θηβαίων. Στο επίκεντρο βρέθηκε η τοπική οινική παραγωγή, με 14 οινοπαραγωγούς να παρουσιάζουν ετικέτες και προϊόντα τους στο κοινό, σε ένα περιβάλλον που γεφύρωσε δημιουργικά την αρχαιότητα με το σήμερα.

Το «Συμπόσιο» ως εμπειρία και η γέφυρα με την τοπική ετικέτα

Ειδικό βάρος δόθηκε στο πρόγραμμα του «Συμποσίου», ως βιωματικής ενότητας εμπνευσμένης από τον θεσμό που σφράγισε για αιώνες την κοινωνική και πνευματική ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν στην πράξη τον ρόλο του οίνου ως μέσου επικοινωνίας και διαλόγου, ενώ εξειδικευμένος sommelier παρουσίασε τοπική ετικέτα, αναδεικνύοντας τις συντεταγμένες της σύγχρονης οινικής δημιουργίας της περιοχής. Όπως αποτυπώθηκε στο πρόγραμμα:

«οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ρόλο του οίνου ως μέσου επικοινωνίας, φιλοσοφικού διαλόγου και κοινωνικής συνεύρεσης».

Παρουσίες και θεσμικές συνεργασίες

Το Φεστιβάλ χαιρέτισαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της αγοράς, υπογραμμίζοντας τη συλλογική προσπάθεια ανάδειξης της Θήβας ως προορισμού πολιτισμού και γεύσης. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Τουρισμού Αποστόλης Δαγδελένης, ο Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων Γιώργος Αραπίτσας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας Κωνσταντίνος Στάικος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Θήβας Γιάννης Χαρατσής, η Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Λουκία Θεοδώρου – Μαγουλά και η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Οινοπαραγωγών Κική Ακριώτου. Παρόντες ήταν, επίσης, ο Βουλευτής Βοιωτίας Λευτέρης Κτιστάκης, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Θηβαίων.

Η διοργάνωση στηρίχθηκε σε ευρύ δίκτυο συνδιοργανωτών: το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων και το Επιμελητήριο Βοιωτίας, με την υποστήριξη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας. Το θεσμικό αυτό πλέγμα επιβεβαιώνει τη συνέχεια και το βάθος της προσπάθειας.

Από το Μουσείο στην Πλατεία: η πόλη ως ενιαία εμπειρία

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συναυλία των Swingin’ Cats στην Κεντρική Πλατεία της Θήβας, δημιουργώντας οργανική σύνδεση ανάμεσα στη γνωριμία με τον οίνο στον χώρο του Μουσείου και στην κίνηση της εστίασης του κέντρου. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν ξεχωριστές οινικές προτάσεις σε καταστήματα της πόλης, δίνοντας συνέχεια στην εμπειρία και εκτός του εκθεσιακού πλαισίου.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και την τοπική αγορά

Για τους ανθρώπους της Θήβας και της ευρύτερης Βοιωτίας, το Φεστιβάλ λειτουργεί ως σημείο συνάντησης πολιτισμού, παραγωγής και φιλοξενίας. Ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των τοπικών ετικετών, κινητοποιεί δίκτυα συνεργασίας ανάμεσα σε παραγωγούς και επαγγελματίες της εστίασης και αξιοποιεί συμβολικά τον υπαίθριο χώρο του Μουσείου ως ζωντανό κύτταρο της πόλης. Παράλληλα, η παρουσία θεσμικών φορέων διευκολύνει τον διάλογο για επόμενες δράσεις με έμφαση στην ταυτότητα και την ποιότητα.

Τα βασικά με μια ματιά

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 Χώρος Αύλειος χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών Συμμετοχές 14 οινοπαραγωγοί Κύριες ενότητες «Συμπόσιο», παρουσίαση τοπικής ετικέτας από sommelier Συνέχεια Συναυλία Swingin’ Cats στην Κεντρική Πλατεία

Πρακτικές πληροφορίες

Ο Δήμος Θηβαίων έχει αναρτήσει σχετικό φωτογραφικό υλικό και ενημέρωση στη σελίδα του. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες που συμμετείχαν ή ενδιαφέρονται για μελλοντικές διοργανώσεις, η πρόσβαση σε αυτό το υλικό λειτουργεί ως εργαλείο δικτύωσης και προβολής.