Θήβα: Τραγωδία στην επαρχιακή οδό Θηβών–Νεοχωρακίου με έναν νεκρό οδηγό

Η εκτροπή και ανατροπή ημιφορτηγού το μεσημέρι της Πέμπτης οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού· στο σημείο επιχείρησαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, ενώ η Τροχαία διερευνά τα αίτια.

Νεκρός οδηγός μετά από ανατροπή ημιφορτηγού κοντά στη Θήβα

Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Θηβών–Νεοχωρακίου, όταν ένα ημιφορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Αποτέλεσμα του συμβάντος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού, ηλικίας 21 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από την καμπίνα του οχήματος, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θήβας βρέθηκε επίσης στην περιοχή για την παροχή πρώτων βοηθειών. Παρά την παρέμβαση των υπηρεσιών, ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από την Τροχαία.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση και πραγματοποιεί αυτοψία και συλλογή στοιχείων στην άκρη του δρόμου. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, τα αίτια της εκτροπής και τυχόν εμπλοκή τρίτων παραγόντων, χωρίς προς το παρόν να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Το συμβάν προκάλεσε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό.

Οι τοπικές υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν άμεσα, με Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ στο σημείο.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια της ανατροπής.

Για τους κατοίκους και τους συχνά διερχόμενους οδηγούς στην περιοχή της Θήβας, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής στις επαρχιακές οδούς, όπου οι συνέπειες ενός τροχαίου μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Επίσης, αναδεικνύει τη σημασία της ταχείας κινητοποίησης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

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Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής πρόσθετα στοιχεία για την ταυτότητα του θανόντος ή για τεχνικά στοιχεία του οχήματος. Η προανάκριση της Τροχαίας αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες που οδήγησαν στην εκτροπή και ανατροπή του ημιφορτηγού.

Η τοπική κοινωνία της Θήβας θρηνεί για την απώλεια, ενώ οι οδικές αρχές καλούνται να συνεχίσουν τις έρευνες ώστε να αποδοθούν με σαφήνεια τα αίτια της τραγωδίας.