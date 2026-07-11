Τραγωδία στη Σαρακίνα–Σπιάντζα: 83χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Ένας 83χρονος άνδρας ανασύρθηκε σήμερα το πρωί από τη θαλάσσια περιοχή Σαρακίνας–Σπιάντζας στον Δήμο Πύργου και διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κατάκολου.

Συμβάν και πρώτες ενέργειες

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή Σαρακίνας–Σπιάντζας, στον Δήμο Πύργου Ηλείας, όπου ένας 83χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Μεσολογγίου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του ηλικιωμένου. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως αιφνίδιο και η διερεύνησή της ανατέθηκε στο Λιμεναρχείο Κατάκολου, το οποίο έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

Τι γίνεται τώρα

Η προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κατάκολου.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία–νεκροτομή προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια.

προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα καταγράψουν μαρτυρίες και στοιχεία από την περιοχή ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος του περιστατικού.

Το περιστατικό αναδεικνύει, εκ νέου, την ανάγκη για επαγρύπνηση σε ανοιχτές παραλίες της Ηλείας, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους λουόμενους και ευπαθείς ομάδες. Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης υπενθυμίζουν την αξία της πρόληψης και της άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση που κάποιος κινδυνεύει στη θάλασσα.

Στοιχεία επικοινωνίας και πρακτικές πληροφορίες

Οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή και ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία σχετιζόμενα με το περιστατικό καλούνται να επικοινωνήσουν με το Λιμεναρχείο Κατάκολου ή με τις τοπικές αρχές. Η διαδικασία της νεκροψίας–νεκροτομής αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Σαρακίνα–Σπιάντζα, Δήμος Πύργου Ηλικία θανόντα 83 έτη Παράσχουσα υπηρεσία ΕΚΑΒ, Γενικό Νοσοκομείο Πύργου Διενεργούσα προανάκριση Λιμεναρχείο Κατάκολου

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα παραμείνουν στη διάθεση των πολιτών για τυχόν επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις. Η διερεύνηση αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τα αποτελέσματα της νεκροψίας–νεκροτομής.