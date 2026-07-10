Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα

Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές-συλλήψεις μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου· ανάμεσά τους και μία γυναίκα που είχε καταφύγει στα Χανιά.

Επιχειρήσεις σε δύο περιφέρειες — συνέλαβαν τρία άτομα

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα μετά από εμπρηστική επίθεση, καθώς οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Η επιχείρηση διενεργήθηκε από δυνάμεις της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο των ερευνών για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου 2026 σε οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται για δύο άνδρες και μια γυναίκα. Ένας από τους άνδρες είναι 29 ετών, ενώ η γυναίκα είναι 26 ετών και, όπως αναφέρεται, έχει στο παρελθόν εκτίσει ποινή φυλάκισης. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ η 26χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Κρήτη — στα Χανιά είχε καταφύγει μετά τις επιθέσεις, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές.

Καίριο στοιχείο για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών αποτέλεσε, όπως αναφέρεται, η καταγραφή της διαδρομής με το μηχανάκι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Κλειστό κύκλωμα καταγραφής κατέγραψε την πορεία από το σημείο της επίθεσης μέχρι την οικία ενός τρίτου προσώπου στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης — εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρήκαν καταφύγιο οι δράστες πριν από τη σύλληψή τους.

Η έρευνα εστιάζει στις τρεις εμπρηστικές ενέργειες της 1ης Ιουλίου.

Από τις επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα , μητέρα στελέχους της Ν.Δ.

, μητέρα στελέχους της Ν.Δ. Συνεχίζονται έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους για επιπλέον στοιχεία ή εμπλεκόμενα άτομα.

Οι αρχικές πληροφορίες επισημαίνουν ότι οι συλληφθέντες συνδέονται με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι αστυνομικές υπηρεσίες δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής επίσημες λεπτομέρειες για τα ακριβή ευρήματα που οδήγησαν στις συλλήψεις ούτε για τυχόν επαφή μεταξύ των τριών πριν από την επίθεση, πέραν της χρήσης του ίδιου μοτοσικλετιστικού μέσου.

Αριθμός συλληφθέντων Τοποθεσία σύλληψης Στοιχεία 3 Θεσσαλονίκη (2), Κρήτη/Χανιά (1) 2 άνδρες (ένας 29 ετών), 1 γυναίκα (26 ετών)

Το γεγονός ότι μία από τις συλλήψεις έγινε στα Χανιά δίνει τοπική διάσταση στην υπόθεση και ενεργοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω διερεύνηση τοπικών στοιχείων. Οι κάτοικοι της πόλης και των γύρω περιοχών καλούνται να παραμείνουν ήρεμοι αλλά και προσηλωμένοι σε όποια ενημέρωση εκδίδεται από τις αρχές, δεδομένου ότι οι έρευνες συνεχίζονται και δεν αποκλείεται να υπάρξουν επιπλέον συλλήψεις.

Από τις εμπρηστικές ενέργειες έχουν επίσης τραυματιστεί τέσσερα άτομα, γεγονός που πυροδότησε ευρεία έρευνα των αρχών. Οι αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν επιπλέον δεδομένα που θα διασαφηνίσουν τον τρόπο οργάνωσης των ενεργειών και τις πιθανές συνδέσεις των προσαχθέντων με ευρύτερο κύκλο συνεργασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες θα γίνουν γνωστές από τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Αντιτρομοκρατικής, καθώς ολοκληρώνονται οι καταθέσεις και οι έλεγχοι σε χώρους όπου έγιναν έρευνες.