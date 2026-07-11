Ξεκινά δρομολόγια από την Καβάλα το «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ»: ενισχύεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση

Το επιβατικό-οχηματαγωγό «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» κατέπλευσε στο λιμάνι «Απόστολος Παύλος» και θα εκτελεί θερινά δρομολόγια προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με τακτική εβδομαδιαία προσέγγιση.

Άφιξη και έναρξη θερινών δρομολογίων

Το απόγευμα του Σαββάτου κατέπλευσε στο λιμάνι «Απόστολος Παύλος» της Καβάλας το Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ», σημειώνοντας την πρώτη του παρουσία στην πόλη για τη θερινή περίοδο του 2026. Το πλοίο θα διανυκτερεύσει στο λιμάνι και από την Κυριακή θα εκτελεί τα προγραμματισμένα θερινά του δρομολόγια.

Δρομολόγιο και ωράριο

Η αναχώρηση από την Καβάλα έχει οριστεί για τις 06:00 το πρωί. Το δρομολόγιο περιλαμβάνει προσεγγίσεις σε Λήμνο, Μυτιλήνη και Χίο (συμπεριλαμβανομένων Οινούσσων και Ψαρών) πριν τον Πειραιά, εξυπηρετώντας επιβάτες, οχήματα και εμπορεύματα.

Συχνότητα: εβδομαδιαία προσέγγιση στο λιμάνι της Καβάλας.

εβδομαδιαία προσέγγιση στο λιμάνι της Καβάλας. Σκοπός: ενίσχυση ακτοπλοϊκής σύνδεσης Βόρειας Ελλάδας με νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου.

ενίσχυση ακτοπλοϊκής σύνδεσης Βόρειας Ελλάδας με νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Ωφέλειες: βελτίωση επιλογών μετακίνησης για ντόπιους και τουρίστες, υποστήριξη εμπορευματικής ροής.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές πληροφορίες

Η επαναφορά του «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» στα θερινά δρομολόγια αποτελεί ουσιαστική ενίσχυση της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης της πόλης κατά τους αυξημένους θερινούς μήνες. Για την τοπική οικονομία σημαίνει:

Περισσότερες επιλογές μετακίνησης για κατοίκους που διατηρούν δεσμούς με το Αιγαίο.

Ευκολότερη πρόσβαση επισκεπτών προς και από τα νησιά, με θετική επίδραση στον τουρισμό.

Αύξηση της δυνατότητας μεταφοράς εμπορευμάτων που στηρίζουν τοπικές επιχειρήσεις και εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στοιχείο Πληροφορία Πλοίο ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ Αφετηρία Λιμάνι «Απόστολος Παύλος», Καβάλα Αναχώρηση 06:00 (πρωί) Κύρια ενδιάμεσα λιμάνια Λήμνος, Μυτιλήνη, Χίος (Οινούσσες – Ψαρά), Πειραιάς Συχνότητα Εβδομαδιαία προσέγγιση

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Οι ενδιαφερόμενοι επιβάτες και οι επιχειρήσεις που μετακινούν αγαθά θα πρέπει να ελέγχουν τα επίσημα δρομολόγια και τις διαθεσιμότητες θέσεων/οχημάτων πριν από την αναχώρηση. Η προσθήκη του πλοίου στη γραμμή αναμένεται να μειώσει την πίεση στις υπάρχουσες συνδέσεις και να προσφέρει μια αξιόπιστη επιλογή για τη μεταφορά τόσο ανθρώπων όσο και φορτίων.

Τοπικές αρχές, φορείς του τουρισμού και επαγγελματίες του κλάδου θα παρακολουθήσουν την πορεία των δρομολογίων ώστε να αξιολογήσουν το πραγματικό όφελος στη διάρκεια της σεζόν.

Η παρουσίαση των δρομολογίων και τυχόν αλλαγές θα ακολουθηθούν και θα ανακοινωθούν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.