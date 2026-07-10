Ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός στο νομό Χανίων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής ενημερώνει για την έναρξη του δεύτερου σταδίου δακοκτονίας, ανακοινώνει περιοχές παρέμβασης και καλεί τους παραγωγούς σε επαγρύπνηση και συνεργασία.

Έναρξη δεύτερου σταδίου δακοκτονίας σε παράκτιες ζώνες

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοίνωσε ότι ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός που αφορά τη βόρεια και τη δυτική παραλιακή ζώνη καθώς και τις παρακείμενες περιοχές. Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός στην ορεινή ζώνη.

Η υπηρεσία υπενθυμίζει ότι οι ανακοινώσεις με τις ακριβείς ημερομηνίες και τα σημεία των επεμβάσεων θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας: https://www.crete.gov.gr/dakontonia-chania/.

Κίνδυνος και επιπτώσεις για τις καλλιέργειες

Οι καιρικές συνθήκες —κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και υψηλή υγρασία— ευνοούν την αύξηση του δακοπληθυσμού. Η Διεύθυνση επισημαίνει ότι σε μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται:

οι μεγαλόκαρπες ποικιλίες ,

, τα αγροκτήματα με χαμηλή έως μέτρια καρποφορία ,

, οι αρδευόμενες ελιές.

Όταν συνδυάζονται περισσότεροι από έναν από αυτούς τους παράγοντες, ο κίνδυνος προσβολής αυξάνεται σημαντικά, με άμεσο αντίκτυπο στην ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής.

Οδηγίες προς παραγωγούς

Οι παραγωγοί καλούνται να επισκέπτονται συχνά τα αγροκτήματά τους, ειδικά στις περιοχές όπου προηγούμενες χρονιές έχουν καταδείξει ότι λειτουργούν ως «εστίες δάκου». Σε περίπτωση που δεν παρατηρηθεί μείωση του πληθυσμού μετά τους ψεκασμούς, η υπηρεσία προτρέπει σε άμεση επικοινωνία με:

την υπηρεσία Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,

τον τεχνικό υπεύθυνο του παραγωγού (γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας).

Επιπλέον, για όσους αξιολογήσουν ότι χρειάζονται ιδιωτικές επεμβάσεις, τονίζεται ότι αυτές πρέπει να γίνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τις ενδείξεις της ετικέτας των χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων και τη νομοθεσία για τα γεωργικά φάρμακα.

Ενημέρωση και διαφάνεια

Η Διεύθυνση ανακοίνωσε ότι η πορεία του προγράμματος δακοκτονίας θα καλύπτεται με συνεχή δελτία τύπου, τα οποία θα αναρτώνται στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα. Οι τοπικοί παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί μπορούν να ελέγχουν τα δελτία για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων και για τυχόν προσαρμογές στο πρόγραμμα.

Ζώνη Κατάσταση Βόρεια και δυτική παραλιακή ζώνη Έναρξη δεύτερου ψεκασμού Παρακείμενες παραλιακές περιοχές Έναρξη δεύτερου ψεκασμού Ορεινή ζώνη Ολοκλήρωση πρώτου ψεκασμού

Η έγκαιρη και σωστή εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών αποτελεί κρίσιμο μέτρο για την προστασία της ελαιοκαλλιέργειας στην Π.Ε. Χανίων. Οι τοπικές παραγωγικές μονάδες και οι μικροκαλλιεργητές πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες της φετινής παραγωγής.