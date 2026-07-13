Ξεκινούν εργασίες αναβάθμισης στον παραλιακό δρόμο Νέας Ηρακλείτσας — δύο νέοι κόμβοι και μέτρα ασφάλειας

Υπογράφτηκε η σύμβαση για την αναβάθμιση του παραλιακού τμήματος μήκους 1.895 μέτρων στη Νέα Ηρακλείτσα. Το έργο προβλέπει δύο ισόπεδους κυκλικούς κόμβους, νέο οδόστρωμα 54 εκατοστών και σύστημα απορροής ομβρίων· παράλληλα παραχωρήθηκαν και εξοπλίστηκαν οι εγκαταστάσεις της 21ης ΕΜΟΔΕ.

Σύμβαση και πρώτες παρεμβάσεις

Υπογράφηκε την Δευτέρα 13 Ιουλίου η σύμβαση για την αναβάθμιση του παραλιακού οδικού άξονα στη Νέα Ηρακλείτσα, παρουσία του περιφερειάρχη ΑΜΘ Χριστόδουλου Τοψίδη. Η παρέμβαση αφορά τμήμα συνολικού μήκους 1.895 μέτρων, που ξεκινά από τον κόμβο του Αγίου Ανδρέα (απέναντι από το Camping Paradisos) και εκτείνεται σχεδόν έως τα όρια του Παληού.

Ο συγκεκριμένος δρόμος εξυπηρετεί κατοίκους, επαγγελματίες και χιλιάδες επισκέπτες της παραλιακής ζώνης, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία κατά τους θερινούς μήνες. Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η διευκόλυνση των αλλαγών κατεύθυνσης και ο περιορισμός επικίνδυνων ελιγμών που είχαν συνδεθεί στο παρελθόν με σοβαρά τροχαία.

Τι προβλέπει το έργο

Κατασκευή δύο ισόπεδων κυκλικών κόμβων : ένας στην είσοδο του οικισμού και ένας στο ύψος του Lidl .

: ένας στην είσοδο του οικισμού και ένας στο ύψος του . Δημιουργία τριών συμβολών τύπου «Τ» .

. Κατασκευή κρασπεδονησίδας και διαμόρφωση πεζοδρομίων .

και διαμόρφωση . Αποκατάσταση των πραγματικών ορίων του δρόμου και μεταφορά υπαρχουσών περιφράξεων που βρίσκονται αυθαίρετα μέσα στο οδόστρωμα.

Κατασκευή νέου οδοστρώματος συνολικού πάχους 54 εκατοστών .

. Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ομβρίων υδάτων.

Παράμετρος Τιμή / Περιγραφή Μήκος τμήματος 1.895 μ. Κόμβοι 2 ισόπεδοι κυκλικοί Πάχος οδοστρώματος 54 εκ.

Επιπτώσεις για την τοπική καθημερινότητα

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να αλλάξουν την καθημερινή λειτουργία της παραλιακής ζώνης: η ομαλότερη ροή και οι νέες κυκλοφοριακές διαμορφώσεις θα μειώσουν τους κινδύνους για οδηγούς και πεζούς, ιδιαίτερα στα χρονικά διαστήματα υψηλής επισκεψιμότητας. Η αποκατάσταση των ορίων του δρόμου και η μεταφορά περιφράξεων αποσκοπούν στην πρόληψη εμπλοκών που δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις.

Παράλληλα, το έργο διαχείρισης ομβρίων θα βελτιώσει την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε έντονες βροχοπτώσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο για ζημιές σε ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

Ενίσχυση της προστασίας από πυρκαγιές

Νωρίτερα την ίδια ημέρα εγκαινιάστηκαν οι εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί για τη στέγαση της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (21η ΕΜΟΔΕ). Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας προχώρησε στην παραχώρηση του κτιρίου και η Περιφέρεια ΑΜΘ συνέβαλε στον εξοπλισμό με βασικά πάγια είδη για τη διασφάλιση ανθρώπινων και λειτουργικών συνθηκών για το προσωπικό (ψυγεία, τηλεοράσεις και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, είδη καθημερινής χρήσης).

Η συγκέντρωση των δύο παρεμβάσεων—βελτίωση οδικής ασφάλειας και ενίσχυση δασοπροστασίας—εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο για πρόληψη, προστασία και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή.

Οι εργασίες αναμένεται να επηρεάσουν την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια υλοποίησης· κάτοικοι και επιχειρηματίες της παραλιακής ζώνης θα ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα και τις προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας πριν την έναρξη των εκτεταμένων εργασιών.