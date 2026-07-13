Υπεγράφη σύμβαση για ενίσχυση της αποκομιδής απορριμμάτων στη Ζάκυνθο

Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης με αναδόχου εταιρεία για την ενίσχυση της αποκομιδής απορριμμάτων, με στόχο βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας σε όλο το νησί, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.

Συμφωνία για ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας

Υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και αναδόχου εταιρείας σύμβαση που αποσκοπεί στην ενίσχυση του έργου της αποκομιδής απορριμμάτων στο νησί. Η πρωτοβουλία, όπως τονίζει η δημοτική αρχή, έχει στόχο την αναβάθμιση της καθημερινής διαχείρισης των απορριμμάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επισκεπτών.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η παρέμβαση αφορά ολοκληρωτικά το νησί: κάθε γειτονιά, χωριό και τοπική κοινότητα περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής. Η συνεργασία με τον ιδιωτικό φορέα λειτουργεί συμπληρωματικά, με την αρμοδιότητα του σχεδιασμού, της εποπτείας και του ελέγχου να παραμένει στον Δήμο.

«Από την πρώτη ημέρα θέσαμε την καθαριότητα στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας... Η συγκεκριμένη σύμβαση δεν αποτελεί ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Ο Δήμος Ζακύνθου διατηρεί τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την ευθύνη της υπηρεσίας.»

Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι η καθαριότητα συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την εικόνα του νησιού και τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Ειδική αναφορά γίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρησιακής δυνατότητας κατά την τουριστική περίοδο, όταν οι απαιτήσεις για συλλογή και απομάκρυνση απορριμμάτων αυξάνονται σημαντικά.

Στόχος: καλύτερη οργάνωση και ταχύτερες παρεμβάσεις στην αποκομιδή.

καλύτερη οργάνωση και ταχύτερες παρεμβάσεις στην αποκομιδή. Κάλυψη: ολόκληρη η Ζάκυνθος, συμπεριλαμβανομένων τοπικών κοινοτήτων.

ολόκληρη η Ζάκυνθος, συμπεριλαμβανομένων τοπικών κοινοτήτων. Ρόλος Δήμου: σχεδιασμός, εποπτεία και έλεγχος—η ανάδοχος διαθέτει επικουρικό ρόλο.

Η δημοτική ηγεσία τονίζει πως η σύμβαση αποτελεί «ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας» της υπηρεσίας καθαριότητας και όχι μεταβίβαση ευθυνών. Η ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει πρόσθετα μέσα και δυνατότητες, ώστε η υπηρεσία να ανταποκρίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Στοιχείο Περιγραφή Πεδίο εφαρμογής Ολόκληρο νησί Ρόλος ανάδοχου Επικουρική υποστήριξη με πρόσθετα μέσα Διαχείριση Δήμος: σχεδιασμός, εποπτεία, έλεγχος

Για τους κατοίκους, η εφαρμογή της σύμβασης σημαίνει προσδοκίες για πιο συνεπή καθημερινή εξυπηρέτηση, μειωμένη συσσώρευση απορριμμάτων σε κρίσιμες περιόδους και ταχύτερες ανταποκρίσεις σε έκτακτες καταστάσεις. Η δημοτική αρχή καλεί τους δημότες να συνεχίσουν να τηρούν τις οικιακές και δημοτικές οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων, ώστε οι επιχειρησιακές ενισχύσεις να έχουν άμεσο και ορατό αποτέλεσμα στην καθαριότητα του νησιού.

Η πρωτοβουλία εμφανίζεται ως μέρος ευρύτερου σχεδίου βελτίωσης της καθημερινότητας στο νησί, με στόχο τη διαρκή παρουσία υπηρεσιών καθαριότητας υψηλής απόδοσης και την προστασία της εικόνας της Ζακύνθου, ιδίως κατά τους μήνες αυξημένης επισκεψιμότητας.