Ζάκυνθος: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδιαδρόμου μετά την απομάκρυνση του F-16

Επαναλειτούργησε το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης απομάκρυνσης μαχητικού F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Η επιχείρηση, με τη συμμετοχή Πυροσβεστικής, Πολεμικής Αεροπορίας και τοπικών αρχών, κράτησε περίπου τέσσερις ώρες και μισή και το αεροσκάφος μεταφέρθηκε σε ασφαλή ζώνη εκτός διαδρόμου.

Επανέρχονται σταδιακά οι πτήσεις — τι σημαίνει για κατοίκους και επισκέπτες

Ομαλά εξελίχθηκε η επιχείρηση απομάκρυνσης του μαχητικού αεροσκάφους F‑16 που πραγματοποίησε χθες αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο λόγω τεχνικού προβλήματος. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο αεροδιάδρομος δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία, με το πρόγραμμα των πτήσεων να επιστρέφει σταδιακά στους συνηθισμένους ρυθμούς.

Στην επιχείρηση συνέβαλαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τεχνικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας και προσωπικό του αεροδρομίου, καθώς και ομάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και της εταιρείας διαχείρισης. Η άμεση κατάσβεση της φωτιάς στο αεροσκάφος πραγματοποιήθηκε με χρήση ειδικού κατασβεστικού αφρού και ο πιλότος απομακρύνθηκε χωρίς τραυματισμό.

«εκκένωσε έγκαιρα»

Οι τοπικές αρχές περιόρισαν τη ζώνη εργασιών ώστε να μην επηρεαστεί ευρύτερα η λειτουργία του αερολιμένα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια επιβατών και προσωπικού. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αεροσκάφος ανήκει στην 116 Πτέρυγα Μάχης και αρχικά αξιολογήθηκε επιτόπου από εξειδικευμένο τεχνικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες και μισή .

. Το αεροσκάφος ασφαλίστηκε με ειδικούς ιμάντες και ανυψώθηκε με γερανό.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε χώρο εκτός ζώνης πτήσεων για αποσυναρμολόγηση και μεταφορά ακτοπλοϊκώς.

Για την τοπική κοινότητα και τις επιχειρήσεις του νησιού, η προσωρινή διακοπή είχε άμεσες επιπτώσεις: ο Δήμος Ζακύνθου είχε συστήσει στους επισκέπτες να παραμείνουν στα καταλύματά τους μέχρι την επαναλειτουργία του αεροδρομίου, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και προβλήματα στην εξυπηρέτηση. Η ταχεία και συντονισμένη ανταπόκριση των αρχών επέτρεψε τον περιορισμό των καθυστερήσεων.

Στιγμές της επιχείρησης Ώρα / Σημείωση Άφιξη τεχνικού κλιμακίου περίπου 19:30 Έναρξη ανύψωσης με γερανό ξεκίνησε στις 22:02 Ολοκλήρωση μετακίνησης λίγο πριν από τις 23:00

Η απομάκρυνση πραγματοποιήθηκε με προσεκτικούς χειρισμούς εξαιτίας της παρουσίας καυσίμων και των ζητημάτων ασφαλείας. Το αεροσκάφος τοποθετήθηκε σε φορτηγό βαρέος τύπου και μεταφέρθηκε στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου, όπου έχει προγραμματιστεί η αποσυναρμολόγησή του πριν την περαιτέρω μεταφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του. Οι υπηρεσίες του αεροδρομίου επανέφεραν σταδιακά το επιχειρησιακό πρόγραμμα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους και τις διαδικασίες τεκμηρίωσης του περιστατικού.

Οι κάτοικοι και οι φορείς του νησιού παρακολουθούν την πορεία των εξελίξεων όσον αφορά την τεχνική διερεύνηση του συμβάντος και τις όποιες επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση, ιδίως στη διάρκεια της υψηλής περιόδου. Οι υπηρεσίες μεταφορών και τα καταλύματα συνέδραμαν στην ομαλή διαχείριση των επισκεπτών κατά το διάστημα που ο αεροδιάδρομος παρέμεινε κλειστός.