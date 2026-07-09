420 κιλά απορριμμάτων από τέσσερις καθαρισμούς στη Σαντορίνη — ανησυχία για τα πλαστικά μιας χρήσης

Τέσσερις οργανωμένοι καθαρισμοί σε ακτές και βυθούς της Σαντορίνης απέφεραν συνολικά 420,2 κιλά απορριμμάτων, με κύρια ευρήματα μικρά πλαστικά, φελιζόλ, μπουκάλια και αποτσίγαρα. Οι επαναλαμβανόμενες ποσότητες σε ίδια σημεία εγείρουν ερωτήματα για την πρόληψη και τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί.

Επαναλαμβανόμενη επιβάρυνση σε γνωστά σημεία

Σειρά καθαρισμών που υλοποιήθηκε στη Σαντορίνη στο πλαίσιο προγράμματος για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης κατέγραψε συνολικά 420,2 κιλά απορριμμάτων από τέσσερα σημεία του νησιού. Οι δράσεις, που έγιναν σε δύο ακτές και σε δύο υποθαλάσσιες θέσεις, ανέδειξαν ότι τα συνηθισμένα υπολείμματα παραμένουν κυρίαρχα: μικρά πλαστικά κομμάτια, κομμάτια φελιζόλ, πλαστικά μπουκάλια και αποτσίγαρα.

Στις παράκτιες παρεμβάσεις σημειώθηκαν καθαρισμοί σε Μονόλιθο (ανατολική ακτή) και Μπαξέδες (βόρειο τμήμα). Από αυτές τις δύο παλίες συλλέχθηκαν περίπου 134,5 κιλά στερεών απορριμμάτων. Παράλληλα, οι υποθαλάσσιοι καθαρισμοί στο Αμμούδι και στη Βλυχάδα απέδωσαν 285,7 κιλά αντικειμένων από τον βυθό.

Ποιοι συμμετείχαν και τι δείχνουν τα ευρήματα

Στις δράσεις συμμετείχαν και δημόσια πρόσωπα που λειτουργούν ως πρεσβευτές της πρωτοβουλίας, ενώ οι συλλογές τόνισαν τον σημαίνων ρόλο των πλαστικών μιας χρήσης ως βασικού ρυπαντικού παράγοντα. Τα ευρήματα συνάδουν με παλαιότερες παρεμβάσεις στα ίδια σημεία, γεγονός που υπογραμμίζει την περιοδική επανεμφάνιση παρόμοιων ποσοτήτων απορριμμάτων.

Συνολικό βάρος απορριμμάτων: 420,2 κιλά

Παράκτιες συλλογές: 134,5 κιλά

Υποβρύχιες συλλογές: 285,7 κιλά

Συγκεντρωτικά δεδομένα

Τοποθεσία Τύπος παρέμβασης Συλλεχθέν βάρος (kg) Μονόλιθος Παράκτιος καθαρισμός Μέρος του 134,5 Μπαξέδες Παράκτιος καθαρισμός Μέρος του 134,5 Αμμούδι Υποβρύχιος καθαρισμός Μέρος του 285,7 Βλυχάδα Υποβρύχιος καθαρισμός Μέρος του 285,7 Σύνολο 420,2

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Η επανάληψη παρόμοιων ποσοτήτων απορριμμάτων στα ίδια σημεία θέτει θέμα όχι μόνο καθαρισμού, αλλά και πρόληψης. Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Σαντορίνης, αυτό σημαίνει ότι η προστασία των ακτών απαιτεί συνδυασμένες ενέργειες: ενίσχυση της ενημέρωσης των επισκεπτών, τοπικές πολιτικές για μείωση πλαστικών μιας χρήσης, αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων και συνεχή παρακολούθηση των «ευαίσθητων» παραλιών και βυθών.

Οι πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν ανέδειξαν επίσης την αξία των συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού τομέα, οργανώσεων και τοπικής κοινότητας. Όμως, το γεγονός ότι τα ίδια σημεία παρουσιάζουν σχεδόν ίδιες συγκεντρώσεις απορριμμάτων σε διαδοχικούς καθαρισμούς απαιτεί σχεδιασμό μέτρων μακροχρόνιας πρόληψης και όχι μόνο έκτακτων παρεμβάσεων.