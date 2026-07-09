Σειρά συλλήψεων στις Κυκλάδες: και σύλληψη στη Σαντορίνη για ναρκωτικά

Επτά συλλήψεις σε Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο και Ίο σε αστυνομικό δελτίο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων — ανάμεσά τους και σύλληψη 33χρονου στη Θήρα για ναρκωτικά.

Επιχειρησιακή δράση της Αστυνομίας Κυκλάδων

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων ανακοίνωσε σειρά συλλήψεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το διήμερο 8-9 Ιουλίου, σε τέσσερα νησιά της περιφέρειας: Μύκονο, Θήρα (Σαντορίνη), Πάρο και Ίο. Συνολικά καταγράφηκαν επτά συλλήψεις, σε υποθέσεις που αφορούν τόσο την παράνομη κατοχή ναρκωτικών όσο και παραβάσεις σχετιζόμενες με λειτουργία επιχειρήσεων και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Στη Σαντορίνη, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 33χρονου αλλοδαπού, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης και 6,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Η σύλληψη συνιστά μέρος του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών σε τουριστικές περιοχές.

Στη Μύκονο, οι Αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις: πρώτα ενός 31χρονου ημεδαπού για κατοχή μικροποσότητας κοκαΐνης και, αργότερα, ενός 54χρονου αλλοδαπού — υπεύθυνου κτηριακών εγκαταστάσεων — για παράβαση σχετικά με συστήματα βιντεοσκόπησης που κατέγραφαν δημόσιο χώρο χωρίς την απαιτούμενη ενημερωτική σήμανση.

Στην Πάρο συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 60 και 25 ετών, επειδή λειτουργούσαν επιχειρήσεις που καταλάμβαναν τμήμα αιγιαλού-παραλίας αναπτύσσοντας ομπρέλο-καθίσματα χωρίς τις νόμιμες άδειες. Τέλος, στην Ίο, δύο επιχειρηματίες ηλικίας 52 και 45 ετών συνελήφθησαν για εκπέμπουσα μουσική πάνω από τα επιτρεπτά όρια, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές πληροφορίες

Οι επιχειρησιακές αυτές παρεμβάσεις έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των νησιών, ιδιαίτερα την περίοδο με αυξημένη επισκεψιμότητα. Οι κύριες συνέπειες είναι:

Αυξημένος έλεγχος σε παραλιακές και τουριστικές ζώνες, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες.

Προσοχή στα μέτρα νομιμότητας για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αιγιαλό/παραλία (απαραίτητες άδειες και δικαιώματα χρήσης).

Έντονη ευαισθητοποίηση για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων και ακατάλληλη χρήση συστημάτων βιντεοσκόπησης σε δημόσιους χώρους.

Για τους πολίτες και τους επαγγελματίες του τουρισμού, η τήρηση της νομοθεσίας — τόσο σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των ναρκωτικών όσο και τη λειτουργία επιχειρήσεων σε αιγιαλό/παραλία — είναι κρίσιμη, καθώς οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν εντατικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Σύνοψη γεγονότων

Νησί Σύλληψεις Αιτιολογία (βασικά στοιχεία) Μύκονος 2 Κατοχή μικροποσότητας κοκαΐνης · παράνομη βιντεοσκόπηση δημόσιου χώρου Θήρα (Σαντορίνη) 1 Κατοχή μικροποσότητας κοκαΐνης και 6,5 γρ. ακατέργαστης κάνναβης Πάρος 2 Κατάληψη τμήματος αιγιαλού/παραλίας χωρίς άδεια Ίος 2 Μουσική πάνω από τα επιτρεπτά όρια σε καταστήματα

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων εντείνει τους ελέγχους στις τουριστικές περιοχές, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των κατοίκων και επισκεπτών. Οι πολίτες που αντιλαμβάνονται παράνομες ενέργειες ή κρούσματα παραβιάσεων μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες των νησιών τους.

Επισημάνσεις για κατοίκους: Οι επιχειρηματίες παραλιακών δραστηριοτήτων οφείλουν να ελέγξουν την ισχύ και την ορατότητα των αδειών τους. Οι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων με κάμερες πρέπει να διασφαλίζουν τη σύννομη ενημέρωση του κοινού μέσω σαφών πινακίδων. Τέλος, οι νέες ενέργειες της Αστυνομίας υπογραμμίζουν την ανάγκη συνεργασίας τοπικής κοινωνίας και αρχών για την ομαλή λειτουργία της τουριστικής περιόδου.