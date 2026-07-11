62 γέφυρες της ΑΜ-Θ εντάσσονται σε σύστημα «έξυπνης» παρακολούθησης

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχει στο έργο «Έξυπνες Γέφυρες» υπό την αιγίδα του ΤΕΕ και με χρηματοδότηση NextGenerationEU — στόχος η έγκαιρη διάγνωση φθορών και ο προγραμματισμός παρεμβάσεων.

Έργο ψηφιακής παρακολούθησης για κρίσιμες υποδομές

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε την Παρασκευή την ένταξη συνολικά 62 οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών στο πρόγραμμα «Έξυπνες Γέφυρες», μια πρωτοβουλία που υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGenerationEU.

Η παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Κομοτηνή, όπου ο Περιφερειάρχης της ΑΜ-Θ τόνισε τη σημασία της ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών στη διαχείριση δημόσιων υποδομών. Η πρωτοβουλία προβλέπει τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση κρίσιμων δεδομένων για την κατάσταση των γεφυρών, με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση φθορών και τον προγραμματισμό παρεμβάσεων.

«Η ένταξη των γεφυρών μας σε ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης πιθανών προβλημάτων και επιτρέπει τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και τη βιωσιμότητα των υποδομών μας».

Η Περιφέρεια ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του ΤΕΕ και συνεργάστηκε για την επιλογή και προτεραιοποίηση των γεφυρών της αρμοδιότητάς της που κρίνεται ότι χρειάζονται συστηματική παρακολούθηση. Το πρόγραμμα μετατοπίζει τη διαχείριση των υποδομών προς την πρόληψη, αντί της αποκλειστικής αποκατάστασης μετά την εμφάνιση βλαβών.

Στόχος : έγκαιρη διάγνωση φθορών και βελτιωμένος προγραμματισμός συντηρήσεων.

: έγκαιρη διάγνωση φθορών και βελτιωμένος προγραμματισμός συντηρήσεων. Φορείς : ΤΕΕ, Υπουργείο Υποδομών και Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

: ΤΕΕ, Υπουργείο Υποδομών και Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (NextGenerationEU) στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0».

Για τους κατοίκους και τους χρήστες του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής, η εισαγωγή ψηφιακής παρακολούθησης σημαίνει πρακτικά μειωμένο ρίσκο έκτακτων κλεισιμάτων λόγω απροειδοποίητων βλαβών και πιο στοχευμένες, αποτελεσματικές εργασίες συντήρησης. Σε επίπεδο τοπικής οικονομίας, η αξιοπιστία των συνδέσεων διευκολύνει τις μεταφορές εμπορευμάτων και πληροί προϋποθέσεις ασφαλέστερης καθημερινότητας για εργαζόμενους και μαθητές που μετακινούνται με αυτοκίνητα ή μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στοιχείο Πληροφορία Γέφυρες ενταγμένες 62 Υλοποίηση Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) Χρηματοδότηση NextGenerationEU (Ελλάδα 2.0)

Η κίνηση προς «έξυπνες» υποδομές εντάσσεται σε ευρύτερη εθνική στρατηγική ψηφιοποίησης και ανθεκτικότητας. Στο τοπικό επίπεδο, απαιτείται επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να ενημερωθούν οι δημότες σχετικά με πιθανές προσωρινές παρεμβάσεις, ασφαλιστικές διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα συντήρησης. Η Περιφέρεια και το ΤΕΕ θα κληθούν επίσης να διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και την προστασία των δεδομένων που θα συλλέγονται.

Η εφαρμογή τεχνολογιών συνεχούς παρακολούθησης σταθερών δικτύων αποτελεί βήμα προς την πρόληψη και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των υποδομών. Για την Καβάλα και τις άλλες τοπικές κοινωνίες της ΑΜ-Θ, σηματοδοτεί πιο αξιόπιστες συνδέσεις και μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις στο επόμενο διάστημα.