Αχαρνές: Μπουρίνι έριξε δέντρα σε Κωνσταντινουπόλεως και Ολυμπιακό Χωριό

Σφοδρή βροχή με χαλάζι προκάλεσε πτώσεις δέντρων στις Αχαρνές — επενέβησαν Πυροσβεστική και συνεργεία του δήμου για απομάκρυνση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σφοδρή καταιγίδα και άμεση επέμβαση στην πόλη

Σαρωτικό μπουρίνι έπληξε τις Αχαρνές το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας έντονα προβλήματα σε σημεία της πόλης, ιδίως στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και στο Ολυμπιακό Χωριό. Η βροχόπτωση συνοδεύτηκε από χαλάζι, με αποτέλεσμα την πτώση δέντρων και μεγάλων κλαδιών που δημιούργησαν κινδύνους για διερχόμενους πολίτες και οχήματα.

Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως δέντρο κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στην κοπή και απομάκρυνση του δέντρου και στον καθαρισμό του οδοστρώματος, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε στο Ολυμπιακό Χωριό, όπου άλλο δέντρο έπεσε πάνω σε μάντρα. Σε αρκετά σημεία της πόλης έσπασαν και κατέπεσαν μεγάλες κλάρες, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για πεζούς και οδηγούς. Στα δύο σημεία έσπευσαν και τα συνεργεία του δήμου που συνέδραμαν το έργο της Πυροσβεστικής.

Τοπικές συνέπειες και δημόσια ασφάλεια

Η πτώση δέντρων σε κεντρικές οδικές αρτηρίες προκάλεσε προσωρινές διακοπές στην κυκλοφορία και κινδύνους για σταθμευμένα οχήματα και πεζούς. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών και των δημοτικών συνεργείων ήταν καθοριστική για την απομάκρυνση των εμποδίων και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

Οι κάτοικοι καλούνται να επιδεικνύουν προσοχή σε δασυλίες και περιοχές με γέρικα ή εκτεταμένα κλαδιά, ιδίως μετά από έντονες καιρικές συνθήκες. Επίσης, συνιστάται να ενημερώνονται για πιθανές προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους όπου έχουν γίνει παρεμβάσεις απομάκρυνσης δέντρων.

Περιοχές : Κωνσταντινουπόλεως, Ολυμπιακό Χωριό

: Κωνσταντινουπόλεως, Ολυμπιακό Χωριό Επέμβαση : 6 πυροσβέστες, 2 οχήματα + συνεργεία δήμου

: 6 πυροσβέστες, 2 οχήματα + συνεργεία δήμου Αίτια: ισχυρή βροχόπτωση με χαλάζι, πτώση δέντρων και κλαδιών

«Σαρωτικό ήταν το μπουρίνι που έπληξε το μεσημέρι της Πέμπτης την Αττική, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και στις Αχαρνές.»

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Η προτεραιότητα πλέον για τις δημοτικές αρχές και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας είναι η αξιολόγηση της κατάστασης της αστικής βλάστησης και η προγραμματισμένη επέμβαση σε ευπαθή δέντρα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σε επόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι πολίτες μπορούν να αναμένουν ενημερώσεις από τον δήμο για τυχόν επόμενες εργασίες κοπής και συντήρησης δέντρων.