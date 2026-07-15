Ραφήνα: Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων

Κορύφωση της θερινής εξόδου με αυξημένα δρομολόγια από τη Ραφήνα — οι τοπικές υποδομές και οι υπηρεσίες λιμενικής ασφάλειας σε επιφυλακή για την εξυπηρέτηση χιλιάδων επιβατών.

Εντατική κίνηση και αυξημένα δρομολόγια

Το λιμάνι της Ραφήνας καταγράφει αυξημένη επιβατική κίνηση καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων για τα νησιά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την ημέρα της αναφοράς, από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, ενώ συνολικά από τα κύρια λιμάνια της Αττικής προγραμματίζονται πολλά περισσότερα προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση της περιόδου.

Η αύξηση των αναχωρήσεων έχει άμεση επίπτωση στη λειτουργία των τοπικών υποδομών: οι χώροι στάθμευσης, οι προσβάσεις στο λιμάνι και οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών απαιτούν πιο στενή παρακολούθηση για την αποφυγή συνωστισμού και καθυστερήσεων.

Επιτήρηση και μήνυμα ασφάλειας

Στο πλαίσιο της επιτήρησης της ομαλής διεξαγωγής της επιβατικής κίνησης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισκέφθηκε το πρωί το λιμάνι του Πειραιά και συνομίλησε με ταξιδιώτες, οδηγούς και στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Σχετική επισήμανση του υπουργού για την προτεραιότητα της ασφάλειας μεταφέρθηκε και στους επαγγελματίες που υπηρετούν στα λιμάνια της Αττικής.

«Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται»

Η υπογράμμιση αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στη Ραφήνα, όπου το προσωπικό του Λιμενικού και τα πληρώματα των πλοίων βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έως και το διάστημα κορύφωσης των πληροτήτων.

Στοιχεία δρομολογίων και επιπτώσεις για τους κατοίκους

Τα προγραμματισμένα δρομολόγια προκαλούν μεγαλύτερη κίνηση προς και από το λιμάνι, γεγονός που επηρεάζει την τοπική κυκλοφορία και τις υπηρεσίες μετακίνησης. Καθώς οι πληρότητες αναμένεται να ενταθούν έως και το Δεκαπενταύγουστο, η πίεση στις υποδομές θα αυξηθεί.

Λιμάνι Προγραμματισμένα δρομολόγια (ημέρα αναφοράς) Πειραιάς 21 Ραφήνα 15 Λαύριο 8

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν τη σχετική βαρύτητα της Ραφήνας ως αφετηρίας προς τις Κυκλάδες, αλλά και την ανάγκη για συντονισμό στη διαχείριση των προσβάσεων και των υπηρεσιών προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών.

Οι κάτοικοι πρέπει να αναμένουν αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.

Συστήνεται έγκαιρη προσέλευση των ταξιδιωτών στο λιμάνι για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Ακολουθούνται οι οδηγίες του Λιμενικού για λόγους ασφάλειας.

Συμπερασματικά, η Ραφήνα λειτουργεί και φέτος ως βασικός κόμβος εξόδου προς τα νησιά, με τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες να έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ασφαλή και ομαλή εξυπηρέτηση των επιβατών. Οι κάτοικοι της πόλης και οι ταξιδιώτες καλούνται να δείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις οδηγίες για να περιοριστούν οι όποιες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των δρόμων και των υπηρεσιών της περιοχής.