Κορωπί: Πρώτη προπόνηση του Κρίστιανσεν και αγωνία για τον Καλάμπρια στο προπονητικό

Στο προπονητικό κέντρο του Κορωπίου ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, ενώ η ομάδα αναχωρεί για φιλικό στη Βιέννη χωρίς τον Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω ενοχλήσεων.

Κίνηση στο προπονητικό του Κορωπίου και πλήρης τακτική προετοιμασία

Στο προπονητικό κέντρο του Κορωπίου διεξήχθη η πρώτη προπόνηση του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος του Παναθηναϊκού, του Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα. Το προπονητικό πλαίσιο είχε εμφανές τακτικό προσανατολισμό, με έμφαση στη γρήγορη ανάπτυξη, στις σωστές αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές και στην αυτοματοποιημένη διαχείριση της κατοχής.

Μετά από προθέρμανση και rondo, το τεχνικό επιτελείο εφάρμοσε ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδια σε περιορισμένο χώρο, στα οποία ζητήθηκε από τους παίκτες να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις υπό πίεση και να αντιδρούν άμεσα στην απώλεια και στην ανάκτηση της κατοχής. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις, όπου δόθηκε βαρύτητα στις αμυντικές και επιθετικές τακτικές συμπεριφορές.

Αποστολή για Βιέννη και ιατρικό πρόβλημα

Το βράδυ της Τρίτης ανακοινώθηκε η αποστολή που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για το φιλικό της Τετάρτης. Στην ομάδα δεν βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος παρουσίασε ενοχλήσεις στον έξω μηνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανησυχία για την κατάστασή του και ενδεχόμενη απουσία σε προσεχή υποχρεώσεις.

Στην προπόνηση και στην αποστολή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, δύο ποδοσφαιριστές της Κ19, ο εξτρέμ Σταύρος Ιωάννου και ο κεντρικός αμυντικός Άγγελος Βύντρα, στοιχείο που δείχνει την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου στις επιλογές της ακαδημίας και τη σύνδεση της πρώτης ομάδας με τις υποδομές.

Πρώτη προπόνηση για Βίκτορ Κρίστιανσεν στο Κορωπί.

για Βίκτορ Κρίστιανσεν στο Κορωπί. Αποστολή για Βιέννη χωρίς τον Ντάβιντε Καλάμπρια.

για Βιέννη χωρίς τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Συμμετοχή δύο παικτών της Κ19 στην προπόνηση και στην αποστολή.

Στοιχείο Κατάσταση Κρίστιανσεν Συμμετείχε πλήρως στην προπόνηση Καλάμπρια Ενοχλήσεις στον έξω μηνίσκο - εξετάσεις Ιωάννου, Βύντρα Συμμετοχή προπόνηση & αποστολή (Κ19)

Για τους κατοίκους του Κορωπίου, όπου βρίσκεται το προπονητικό κέντρο και εκτελούνται οι καθημερινές δραστηριότητες της ομάδας, τα γεγονότα αυτά έχουν άμεση απήχηση: η ένταξη νέων παικτών υπό μορφή προπονήσεων σηματοδοτεί ρυθμό ενίσχυσης της ομάδας, ενώ οι ιατρικές ανησυχίες για βασικούς παίκτες δημιουργούν προβληματισμό για τη σύνθεση και τη διαχείριση στο προσεχές φιλικό και στο πρώτο στάδιο της σεζόν.

Η εξέλιξη της κατάστασης του Καλάμπρια και η συμπεριφορά των νέων προσώπων στις προπονήσεις θα καθορίσουν τις επιλογές του προπονητή για τους επόμενους φιλικούς αγώνες. Το προπονητικό κέντρο του Κορωπίου παραμένει το επίκεντρο της προετοιμασίας, όπου οι αποφάσεις της τεχνικής ηγεσίας λαμβάνονται με βάση την καθημερινή αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης και της τακτικής ετοιμότητας.