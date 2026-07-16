Αχαρνές: Ξεκίνησε η χορήγηση και ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ — οδηγίες και προθεσμία

Από σήμερα λειτουργεί η διαδικασία στα ΚΕΠ του Δήμου Αχαρνών για την έκδοση και ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2026, με προθεσμία έως τις 30/11/2026. Οι δικαιούχοι πρέπει να ενημερωθούν προηγουμένως για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ανοίγει η περίοδος για Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ στον Δήμο Αχαρνών

Ξεκινάει σήμερα, 16 Ιουλίου 2026, η διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2026 στα ΚΕΠ του Δήμου Αχαρνών. Η δημοτική υπηρεσία καλεί τους δικαιούχους να προσέλθουν εγκαίρως και να ενημερωθούν για τα ειδικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία και περίπτωση.

Η σχετική διαδικασία θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των ΚΕΠ. Η διάθεση των δελτίων αφορά τόσο στην έκδοση νέων εγγράφων όσο και στην ανανέωση υφιστάμενων, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με το είδος της αίτησης, το καθεστώς διαμονής και τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε δικαιούχου.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν είναι ενιαία για όλους. Για το λόγο αυτό οι πολίτες καλούνται να:

επικοινωνήσουν ή επισκεφθούν το ΚΕΠ που τους εξυπηρετεί,

επιβεβαιώσουν την κατηγορία για την οποία υποβάλλουν αίτηση (έκδοση νέου ή ανανέωση),

συγκεντρώσουν τα ειδικά δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν πριν την προσέλευση.

«Σήμερα ξεκινά η διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2026 από τα ΚΕΠ του Δήμου Αχαρνών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται επίσης τα ονόματα των υπευθύνων του ΚΕΠ: η Προϊστάμενη Διεύθυνσης ΚΕΠ Αλεξοπούλου Μαρία και η Προϊσταμένη Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης ΚΕΠ Δήμου Αχαρνών Κατάρα Μαργαρίτα. Οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στα ΚΕΠ για ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία.

Στοιχείο Πληροφορία Έναρξη διαδικασίας 16/07/2026 Λήξη προθεσμίας 30/11/2026 Σημείο εξυπηρέτησης ΚΕΠ Δήμου Αχαρνών

Η έγκαιρη προσέλευση είναι σημαντική για τους κατοίκους της περιοχής, ειδικά για όσους στηρίζονται στα δελτία για τη μετακίνηση σε ιατρικά ραντεβού, εργασίες και βασικές ανάγκες. Η παράλειψη ή η καθυστέρηση στην ανανέωση μπορεί να προκαλέσει προσωρινή δυσκολία στην πρόσβαση σε υπηρεσίες μετακίνησης.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τα έγγραφα και τις προϋποθέσεις η ανακοίνωση καλεί ρητά τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν από το ΚΕΠ που τους εξυπηρετεί προτού προσέλθουν, προκειμένου να αποφευχθούν επισκέψεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η δράση εντάσσεται στα συνήθη ετήσια προγράμματα εξυπηρέτησης ευπαθών ομάδων του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες απευθείας στα ΚΕΠ ή στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.