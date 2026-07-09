Συναυλία με Σωκράτη Μάλαμα στο Λαύριο: καλοκαιρινή βραδιά στο Τεχνολογικό Πάρκο

Ο Σωκράτης Μάλαμας έρχεται στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου το Σάββατο 1 Αυγούστου για συναυλία με πλήρη μπάντα και συνεργάτες. Πληροφορίες για εισιτήρια, ώρα και συμμετέχοντες.

Συναυλία και τοπικό ενδιαφέρον

Ο δημοφιλής ερμηνευτής Σωκράτης Μάλαμας θα εμφανιστεί στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου το Σάββατο 1 Αυγούστου, σε συναυλία που ανακοινώθηκε πρόσφατα και για την οποία έχει ήδη ξεκινήσει η προπώληση. Η έναρξη έχει οριστεί για τις 21:00, ενώ η τιμή του εισιτηρίου έχει ανακοινωθεί στα 18€.

Η παρουσία τέτοιου καλλιτέχνη στην πόλη αποτελεί στοιχείο της θερινής πολιτιστικής δραστηριότητας και αναμένεται να προσελκύσει κατοίκους της Ανατολικής Αττικής και επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή. Η διοργάνωση γίνεται στον υπαίθριο χώρο του Τεχνολογικού Πάρκου, που τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις με αυξανόμενο κοινό.

Συμμετοχές και μουσική σύνθεση

Πέρα από τον ίδιο τον Μάλαμα, στη σκηνή θα εμφανιστούν συνεργάτες και μέλη της μπάντας, προσδίδοντας στο πρόγραμμα ποικιλία σε ήχους και όργανα. Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται μουσικοί που καλύπτουν από κοντραμπάσο και κρουστά έως έγχορδα και πνευστά, γεγονός που υποδηλώνει ένα πλούσιο ζωντανό σύνολο.

Ιουλία Καραπατάκη — φωνητικά

Γιάννης Μάλαμας — φωνητικά, κρουστά

Γιάννης Παπατριανταφύλλου — κοντραμπάσο

Κυριάκος Ταπάκης — λαούτο, μπουζούκι

Κλέων Αντωνίου — ηλεκτρική κιθάρα

Καλογιάννης Βεράνης — βιολί, τρομπέτα, φωνητικά

Βασίλης Μπαχαρίδης — τύμπανα

Στέλιος Φραγκούς — πλήκτρα

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 1 Αυγούστου Ώρα 21:00 Τόπος Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου Τιμή εισιτηρίου 18€

Για τους κατοίκους του Λαυρίου η συναυλία προσφέρει ευκαιρία ψυχαγωγίας χωρίς την ανάγκη μετακίνησης στην Αθήνα, ενώ επιπλέον αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην τοπική οικονομία της μιας βραδιάς — καταστήματα εστίασης και υπηρεσίες ενδέχεται να δουν αυξημένη κίνηση. Η διοργάνωση σε ανοιχτό χώρο ευνοεί την πρόσβαση, όμως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως για την προπώληση εισιτηρίων και πιθανές οδηγίες της παραγωγής σχετικά με την προσέλευση.

Οι κάτοικοι που θέλουν να παρακολουθήσουν καλό είναι να εξασφαλίσουν εισιτήριο προληπτικά, καθώς πρόκειται για συναυλία καλοκαιρινού χαρακτήρα με γνωστό καλλιτέχνη και πλήθος συνεργατών στη σκηνή.