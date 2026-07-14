Αχαρνές: Δήμος ανακοινώνει 130 προσλήψεις καθαριστών/στριών για τα σχολεία

Ο Δήμος Αχαρνών θα προσλάβει <strong>130</strong> καθαριστές και καθαρίστριες για το διδακτικό έτος 2026-2027 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι αιτήσεις γίνονται στο Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Σχέδιο πρόσληψης και δομή των θέσεων

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοίνωσε την πρόσληψη 130 ατόμων στην ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών–Καθαριστριών σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2026-2027. Οι συμβάσεις είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολείων της πόλης ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

50 θέσεις πεντάωρης απασχόλησης

θέσεις πεντάωρης απασχόλησης 50 θέσεις τρίωρης απασχόλησης

θέσεις τρίωρης απασχόλησης 30 ακόμη θέσεις με διάρκεια σύμβασης για το διδακτικό έτος

Προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια επιλογής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 67 ετών. Κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν και άτομα έως 70 ετών, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από δημόσιο ταμείο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Η σειρά κατάταξης θα καθοριστεί με βάση τη μοριοδότηση συγκεκριμένων κοινωνικών και επαγγελματικών κριτηρίων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις καθαριότητας σχολικών μονάδων, η οποία βαθμολογείται με 17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας. Επιπλέον, προβλέπονται μόρια για:

πολύτεκνους και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τρίτεκνους και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών

υποψηφίους με ανήλικα παιδιά, μονογονείς ή τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών

περιπτώσεις αναπηρίας γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

κριτήρια με βάση την ηλικία των υποψηφίων

Τρόπος υποβολής αιτήσεων και επικοινωνία

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 και Αθανασίου Μπόσδα, Τ.Κ. 13673, Αχαρνές. Η αίτηση απευθύνεται στο Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 213 2072313 και 213 2072311. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι χρειάζεται προσοχή στη συμπλήρωση του φακέλου και των δικαιολογητικών.

Τοπικές επιπτώσεις

Η κίνηση αυτή του δήμου έχει άμεση σημασία για πολλούς κατοίκους των Αχαρνών που αναζητούν θέση εργασίας με έμφαση στην ευελιξία ωραρίου. Η κατανομή σε πεντάωρα και τρίωρα μπορεί να εξυπηρετήσει γονείς, ανέργους και επιπλέον εργαζόμενους που χρειάζονται μερική απασχόληση. Παράλληλα, η μοριοδότηση υπέρ της προϋπηρεσίας ευνοεί όσους έχουν ήδη εργαστεί στη σχολική καθαριότητα, ενισχύοντας τη συνέχεια στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων.