ΕΥΔΑΠ επενδύει περίπου 1 δισ. ευρώ σε δίκτυα αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής

Με πρωτοβουλία του υπουργού πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη για την προώθηση έργων αποχέτευσης και επαναχρησιμοποίησης νερού που θα εξυπηρετήσουν περίπου μισό εκατομμύριο κατοίκους σε οκτώ δήμους.

Μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για υποδομές νερού στην Ανατολική Αττική

Στην Ανατολική Αττική θα διοχετευθεί σχεδόν 1 δισ. ευρώ από το συνολικό επενδυτικό σχέδιο της ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Η πρωτοβουλία αυτή τέθηκε στο επίκεντρο μίας ευρείας σύσκεψης που συγκάλεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ, βουλευτών και δημάρχων της περιοχής.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων δικτύων αποχέτευσης, στην κατασκευή νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) και σε υποδομές για την επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην κάλυψη ενός παγιωμένου κενού υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης που επηρεάζει την καθημερινότητα περίπου 500.000 κατοίκων σε οκτώ δήμους της Ανατολικής Αττικής.

Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο την παρακολούθηση της προόδου των έργων και τον συντονισμό των επόμενων βημάτων. Από την πλευρά του υπουργείου δόθηκε έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών υλοποίησης, ενώ οι τοπικές αρχές ενημερώθηκαν για το χρονοδιάγραμμα και τις διαχειριστικές προτεραιότητες.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το πρόγραμμα σημαίνει:

μείωση της εξάρτησης από αυτόνομες λύσεις (βόθρους, ιδιωτικά συστήματα),

βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και του περιβάλλοντος,

προοπτική για σταθεροποίηση και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω υποδομών και νέων υπηρεσιών.

Η υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ κρατικών φορέων, της ΕΥΔΑΠ και των δημοτικών αρχών, καθώς και σαφή χρονοδιαγράμματα για τους διαγωνισμούς και την κατασκευή. Στη σύσκεψη επισημάνθηκε η ανάγκη αντιμετώπισης τεχνικών, περιβαλλοντικών και διοικητικών εμποδίων ώστε οι παρεμβάσεις να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις.

Σύνολο επενδυτικού προγράμματος 2,5 δισ. ευρώ Προσανατολισμός στην Ανατολική Αττική περίπου 1 δισ. ευρώ Πληθυσμός που ωφελείται ~500.000 κάτοικοι σε 8 δήμους

Σε τοπικό επίπεδο, οι επενδύσεις αυτές μπορούν να κλείσουν χρόνιες υποδομειακές ελλείψεις και να συμβάλουν στην εναρμόνιση με ευρωπαϊκά πρότυπα για τη διαχείριση αστικών λυμάτων. Παράλληλα, αναμένεται να ανοίξουν δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών ύδρευσης και περιβαλλοντικών δράσεων στην Ανατολική Αττική.

Η επόμενη φάση των έργων και τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα θα καθοριστούν μελλοντικά, καθώς συνεχίζεται ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και ολοκληρώνονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες προγραμματισμού και δημοπράτησης.