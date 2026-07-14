Καταγγελίες εκπαιδευτικών στην Ανατολική Αττική για αποσπάσεις και «απίστευτες» συμπληρώσεις ωραρίου

Σύλλογοι εκπαιδευτικών πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής, ζητώντας επανεξέταση απορριφθεισών αιτήσεων απόσπασης και διαφάνεια στη διαδικασία αποσπάσεων και συμπληρώσεων ωραρίου.

Διαμαρτυρία στο ΠΥΣΠΕ και αιτήματα για επανεξέταση

Έντονες αντιδράσεις καταγράφονται στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής μετά από παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν οι τοπικοί εκπαιδευτικοί σύλλογοι στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ). Οι σύλλογοι καταγγέλλουν σειρά προβλημάτων στη διαδικασία αποσπάσεων και στις συμπληρώσεις ωραρίου, που, όπως λένε, επιβαρύνουν τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών και επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Μεταξύ των κεντρικών αιτημάτων είναι η επανεξέταση των απορριφθεισών αιτήσεων, η διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη μοριοδότηση και η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών μέσω έγκαιρων διορισμών και προσλήψεων. Οι καταγγελίες επικεντρώνονται επίσης σε περιπτώσεις συμπληρώσεων ωραρίου που οδηγούν σε πολυώρες καθημερινές μετακινήσεις των εκπαιδευτικών.

«ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ αποδεκτό το ‘κόψιμο’ αποσπάσεων και - απίστευτες συμπληρώσεις ωραρίου ειδικοτήτων έως 70 χιλιόμετρα μακριά από την αρχική τοποθέτηση»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συμμετέχοντες επισημαίνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου εκπαιδευτικοί καλούνται να μετακινηθούν σε σχολεία με αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων από την αρχική τους θέση, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως πρακτική που επιβαρύνει τόσο τον επαγγελματικό όσο και τον οικογενειακό τους προγραμματισμό.

Χρονοδιαγράμματα, ασφυξία και επιπτώσεις στην τοπική σχολική κοινότητα

Οι καταγγέλλοντες αναφέρουν ότι οι προθεσμίες για την υποβολή ενστάσεων και θεραπείας των απορρίψεων ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, με ορισμένες να κινούνται σε χρόνο μισής έως δύο ημερών. Η πρακτική αυτή, όπως υποστηρίζουν, αφήνει ελάχιστο περιθώριο για επαρκή τεκμηρίωση και ορθή άσκηση δικαιώματος ένστασης, δημιουργώντας πρόσθετο άγχος στον εκπαιδευτικό κόσμο της περιοχής.

Για την τοπική κοινότητα των σχολείων της Ανατολικής Αττικής οι επιπτώσεις μπορεί να είναι άμεσες: αλλαγές στις τοποθετήσεις προσωπικού επηρεάζουν τη στελέχωση σχολικών μονάδων, τη συνέπεια στην εκπαιδευτική διαδικασία και την καθημερινή μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Επιπλέον, οι μεγάλες αποστάσεις μετακίνησης αυξάνουν το κόστος και τον χρόνο μεταφοράς για τους εκπαιδευτικούς, με πιθανές επιπτώσεις στην παρουσία και στη διαθεσιμότητά τους.

Απαιτήσεις και προτάσεις των συλλόγων

Άμεση επανεξέταση των απορριφθεισών αιτήσεων και επανεξέταση των αποφάσεων του ΠΥΣΠΕ.

Πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία αποσπάσεων με δημόσια μοριοδότηση.

Κάλυψη των κενών με έγκαιρους διορισμούς και προσλήψεις για την αποφυγή καταχρηστικών συμπληρώσεων ωραρίου.

Οι εκπαιδευτικοί των συλλόγων Κ. Σωτηρίου, Δελμούζος και Σωκράτης συμμετείχαν στην κινητοποίηση μαζί με συναδέλφους που είδαν τις αιτήσεις τους να απορρίπτονται, ενώ σημειώνουν ότι η υπερβολική επιβάρυνση της καθημερινής μετακίνησης είναι ζήτημα που απαιτεί άμεση λύση.

Τι σημαίνει για γονείς και μαθητές

Για γονείς και κηδεμόνες στην Ανατολική Αττική, οι κινητοποιήσεις και οι αμφισβητούμενες τοποθετήσεις σημαίνουν πιθανές αλλαγές στην πρόσβαση σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και στην οργάνωση σχολικών τμημάτων. Παράλληλα, η ανάγκη για περισσότερο προσωπικό και σταθερές τοποθετήσεις συνδέεται με την ποιότητα της διδασκαλίας και τη συνέπεια του εκπαιδευτικού έργου.

Η διαμαρτυρία στο ΠΥΣΠΕ αποτελεί σημάδι πίεσης από την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το Υπουργείο για διορθωτικές ενέργειες. Οι τοπικοί φορείς καλούνται να δώσουν σαφείς απαντήσεις σχετικά με τα κριτήρια τοποθέτησης, τα χρονοδιαγράμματα και τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών της περιοχής.