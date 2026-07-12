Φωτιά σε πάρκινγκ πολυκατοικίας στην Παλλήνη: εκκένωση κτιρίου και επέμβαση Πυροσβεστικής

Συναγερμός το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Αθανασίου Διάκου, όπου φωτιά σε όχημα σε πάρκινγκ πολυκατοικίας επεκτάθηκε σε διπλανό όχημα. Υπήρξε εκκένωση της πολυκατοικίας και στο σημείο βρέθηκαν ειδικά οχήματα της Πυροσβεστικής και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Γρήγορη επέμβαση μετά από φωτιά σε υπόγειο πάρκινγκ στην Παλλήνη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στην Πυροσβεστική όταν ξέσπασε φωτιά σε όχημα που βρισκόταν σε πάρκινγκ πολυκατοικίας στην οδό Αθανασίου Διάκου, στον Δήμο Παλλήνης. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό όχημα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα δυνάμεις για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επέμβαση του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Εξαιτίας του συμβάντος, η πολυκατοικία καλύφθηκε από πυκνούς καπνούς και προχώρησε η εκκένωση της, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ενοίκων. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα και, κατά τις πρώτες πληροφορίες, όλοι οι ένοικοι βγήκαν από το κτήριο.

«φαίνεται πως όλοι οι ένοικοι κατάφεραν να βγουν από το κτήριο»

Η παρουσία πυκνών καπνών και η επέκταση της φωτιάς σε δεύτερο όχημα ήταν οι βασικοί λόγοι της γρήγορης κλήσης ειδικών μέσων από την Πυροσβεστική. Οι αρχικές αναφορές δεν αναφέρουν ακόμη λεπτομέρειες για το αίτιο της πυρκαγιάς ή την έκταση των υλικών ζημιών πέραν των οχημάτων που επηρεάστηκαν.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό υπενθυμίζει την ευπάθεια των υπόγειων και ημιυπόγειων χώρων στάθμευσης σε περιστατικά φωτιάς και την ανάγκη τήρησης κανόνων ασφάλειας, όπως η σωστή συντήρηση οχημάτων και η αποφυγή αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών σε χώρους στάθμευσης.

Τοποθεσία: οδός Αθανασίου Διάκου, Παλλήνη

οδός Αθανασίου Διάκου, Παλλήνη Κύρια συμβάντα: φωτιά σε όχημα, επέκταση σε διπλανό όχημα, εκκένωση πολυκατοικίας

φωτιά σε όχημα, επέκταση σε διπλανό όχημα, εκκένωση πολυκατοικίας Επεμβαίσαντες φορείς: Πυροσβεστική, ειδικά βραχιονοφόρα/κλιμακοφόρα οχήματα, πλήρωμα ΕΚΑΒ

Οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τα αίτια της πυρκαγιάς και θα εκτιμήσουν το μέγεθος των ζημιών. Κάτοικοι και επισκέπτες της Παλλήνης που κατοικούν ή παρκάρουν στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αποφεύγουν προσεγγίσεις στον τόπο του συμβάντος ώσπου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης.

Θα ενημερώσουμε για κάθε εξέλιξη μόλις υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.