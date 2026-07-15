Μυρτώ Κοροβέση ορκίστηκε βουλεύτρια Ανατολικής Αττικής και αναμένεται ανεξαρτητοποίηση

Η Μυρτώ Κοροβέση κάλυψε την έδρα που άφησε κενή η παραίτηση του Γ. Καραμέρου και, παρά την ορκωμοσία, αναμένεται να αποστείλει επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα εκπροσώπηση για την Ανατολική Αττική

Η Μυρτώ Κοροβέση ορκίστηκε βουλεύτρια της Ανατολικής Αττικής, καταλαμβάνοντας τη θέση που άφησε κενή η παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό αξίωμα. Η ορκωμοσία έγινε με θρησκευτικό όρκο και ολοκληρώνει τη διαδικασία αντικατάστασης που προέκυψε από την αποχώρηση του προηγούμενου βουλευτή.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κ. Κοροβέση ήταν η δεύτερη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για την Ανατολική Αττική στις εκλογές του Ιουνίου 2023, μετά την άρνηση του πρώτου επιλαχόντος, Χρήστου Σπίρτζη, να αναλάβει το βουλευτικό αξίωμα. Η συγκεκριμένη αλληλουχία —παραίτηση, άρνηση και αποδοχή— ολοκληρώνει την εκπροσώπηση του νομού στη Βουλή, αλλά φέρει και πολιτικές συνέπειες για την κοινοβουλευτική ισορροπία.

Πηγές αναφέρουν ότι η νέα βουλεύτρια έχει ήδη αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και διατελεί αντιπρόεδρος στους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» του Στέφανου Κασσελάκη. Αναμένεται να αποστείλει επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κίνηση που θα έχει άμεση συνέπεια στη σύνθεση και στα αριθμητικά δεδομένα της Κ.Ο. του κόμματος.

Τοπικές επιπτώσεις και θεσμικό ζήτημα

Η εξέλιξη αναδεικνύει δύο επίπεδα ενδιαφέροντος για τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής:

Το πρακτικό: αλλαγή του προσώπου που εκπροσωπεί τον νομό στη Βουλή και πιθανή διαφορετική πολιτική και θεσμική προσέγγιση από την προηγούμενη κοινοβουλευτική παρουσία.

Το θεσμικό: η παράδοση της έδρας μέσω κομματικού ψηφοδελτίου σε βουλευτή που σύντομα θα δηλώσει ανεξαρτητοποίηση εγείρει ερωτήματα για την αντιπροσωπευτικότητα και το πώς ερμηνεύεται η λαϊκή εντολή.

Για την τοπική κοινωνία, η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι ζητήματα και αιτήματα του νομού θα κληθούν να τα προωθήσουν στη Βουλή πρόσωπα με διαφορετική κομματική ή ανεξάρτητη ταυτότητα. Η μετάβαση από την έδρα που αρχικά συνδεόταν με το ψηφοδέλτιο ενός κόμματος σε βουλευτή που δεν ανήκει πλέον στην ίδια Κ.Ο. μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική συνεργασίας με άλλους τοπικούς και κεντρικούς φορείς.

Γεγονός Στοιχείο Έδρα Ανατολική Αττική Προηγούμενος βουλευτής Γιώργος Καραμέρος (παραίτηση) Νέα βουλεύτρια Μυρτώ Κοροβέση (δεύτερη επιλαχούσα) Ορκωμοσία Με θρησκευτικό όρκο Κοινοβουλευτική κατάσταση Αναμενόμενη ανεξαρτητοποίηση από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

Σε θεσμικό επίπεδο, η περίπτωση επαναφέρει τη συζήτηση για το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις μια έδρα που καταλαμβάνεται μέσω κομματικού ψηφοδελτίου μπορεί να θεωρηθεί ότι συνεχίζει να εκφράζει τη βούληση των ψηφοφόρων ή αν μεταπίπτει σε προσωπική εντολή με διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό.

Οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής θα παρακολουθούν τις επόμενες κινήσεις της κ. Κοροβέση, καθώς και την επίσημη κοινοποίηση της ανεξαρτητοποίησης, προκειμένου να διαπιστώσουν την επίδραση στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του νομού και στη δυνατότητα προώθησης τοπικών θεμάτων.