Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη: περιορισμοί σε δάση, Natura και άλση στην Ανατολική Αττική

Σε κατηγορία κινδύνου 3 η Αττική για την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Ενεργοποιείται απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση στην Ανατολική Αττική. Απαγορεύεται κάθε χρήση φωτιάς σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2024.

Συναγερμός πολιτικής προστασίας για την Τετάρτη 8 Ιουλίου

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Ανατολική Αττική, καθώς για την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς κατατάσσει την Αττική στην κατηγορία 3 (υψηλός κίνδυνος). Η πιθανότητα εκδήλωσης και εξέλιξης δασικών πυρκαγιών αξιολογείται ως υψηλή, γεγονός που ενεργοποιεί ειδικά προληπτικά μέτρα σε φυσικές και προστατευόμενες ζώνες της περιοχής.

Τι αλλάζει στην Ανατολική Αττική

Με απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας τίθεται σε εφαρμογή μέτρο απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2026. Η ρύθμιση στηρίζεται στις διατάξεις του ν. 998/179 (Α’ 289) και εξειδικεύεται από την απόφαση με αριθμό 789818/18.6.2026 (ΑΔΑ: Ρ0ΨΓ7Λ7-ΝΦΤ) του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

Παράλληλα, ισχύει καθολική απαγόρευση χρήσης φωτιάς σε δάση, αγροτικές, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε πάρκα και άλση εντός πόλεων και οικισμών. Η απαγόρευση καταλαμβάνει και τις περιοχές ειδικής προστασίας, τους λοιπούς χώρους που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τις εκτάσεις αυτές, όπως επίσης και τους οικοπεδικούς χώρους, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2024 (ΦΕΚ Β’ 2387/22.04.2024).

Ποιες ζώνες επηρεάζονται και πώς

Οι ρυθμίσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα φυσικών τοπίων και αστικών πνευμόνων πρασίνου. Στην πράξη, για όσο διάστημα ισχύει η προειδοποίηση και η σχετική απόφαση:

Αναστέλλεται η πρόσβαση και η διέλευση πολιτών και οχημάτων σε Natura , δάση, πάρκα και άλση της Ανατολικής Αττικής.

, δάση, πάρκα και άλση της Ανατολικής Αττικής. Απαγορεύονται όλες οι εστίες και χρήσεις φωτιάς σε δασικού ή αγροτικού χαρακτήρα εκτάσεις και στους όμορους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των οικοπέδων.

Η κατάσταση παραμένει δυναμική και συνδέεται με τον ημερήσιο χάρτη επικινδυνότητας για πυρκαγιές.

Πλαίσιο και ισχύς μέτρων

Η απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (αρ. 789818/18.6.2026, ΑΔΑ: Ρ0ΨΓ7Λ7-ΝΦΤ) εφαρμόζεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου 2026 και συνεκτιμά τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας. Το θεσμικό υπόβαθρο παραπέμπει στον ν. 998/179 (Α’ 289), ενώ οι ειδικότερες απαγορεύσεις για τη χρήση φωτιάς αποτυπώνονται στην Πυροσβεστική Διάταξη 9/2024 (ΦΕΚ Β’ 2387/22.04.2024).

Γενική εικόνα κινδύνου

Η κατηγορία 3 για την Αττική εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σκηνικό αυξημένης επικινδυνότητας που αφορά και άλλες περιφέρειες της χώρας. Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου εμφανίζουν επίσης υψηλές ενδείξεις για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών την ίδια ημέρα, γεγονός που αποτυπώνεται στον επίσημο χάρτη πρόβλεψης.

Περιοχή Ημερομηνία Κατηγορία Αττική 8/7/2026 3 (Υψηλή)

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Οι αλλαγές αφορούν την καθημερινή κίνηση και αναψυχή σε χώρους πρασίνου. Η αποφυγή πρόσβασης σε Natura, δασικές ζώνες, πάρκα και άλση είναι υποχρεωτική κατά την ισχύ των μέτρων. Η χρήση οποιασδήποτε μορφής φωτιάς σε ευάλωτες εκτάσεις και σε παρακείμενους χώρους, έως και σε οικοπεδικούς, δεν επιτρέπεται. Η συμμόρφωση μειώνει τον κίνδυνο νέων εστιών και διευκολύνει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των αρχών σε ημέρες υψηλού κινδύνου.

Για την Ανατολική Αττική, η έγκαιρη ενημέρωση και η τήρηση των απαγορεύσεων αποτελούν κρίσιμη παράμετρο για την προστασία των οικοσυστημάτων, των οικισμών και της ανθρώπινης ζωής. Τα μέτρα έχουν σαφή προληπτικό χαρακτήρα και συνοδεύονται από αυξημένη επιτήρηση σε φυσικούς σχηματισμούς και χώρους αναψυχής.