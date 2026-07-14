Εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για τα οκτώ χρόνια από τη φωτιά της 23ης Ιουλίου

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών καλεί σε συμμετοχή στις επιμνημόσυνες δεήσεις και τις εκδηλώσεις μνήμης, ενόψει της συμπλήρωσης οκτώ ετών από την πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 177 ανθρώπους.

Προγραμματισμένες τελετές και κάλεσμα συμμετοχής

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική απευθύνει δημόσιο κάλεσμα για τις εκδηλώσεις μνήμης, ενόψει της συμπλήρωσης οκτώ ετών από τη φονική Δευτέρα που κόστισε τη ζωή σε 177 ανθρώπους στις περιοχές του Μάτι και των γειτονικών οικισμών.

Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η μνήμη πρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα ως πράξη τιμής και ως διαρκής υπενθύμιση της αξίας κάθε ανθρώπινης ζωής, καθώς και της ανάγκης για λογοδοσία και αλληλεγγύη. Αναφέρει επίσης ότι το «κληροδότημα» των θυμάτων αφορά την υποχρέωση της Πολιτείας και της κοινωνίας να μη συνηθίσουν την απώλεια.

«Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από την φονική Δευτέρα της 23ης Ιουλίου 2018, που έκαψε τους οικισμούς μας και 177 θύματα και οι οικογένειες μας είδαμε τη ζωή μας να αλλάζει για πάντα.»

Ο Σύλλογος καλεί τους κατοίκους και τους φορείς να σταθούν στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων και των εγκαυματιών, επισημαίνοντας την ανάγκη στήριξης όσων συνεχίζουν να φέρουν τις συνέπειες της τραγωδίας.

Πρόγραμμα επιμνημόσυνων τελετών

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έχουν ανακοινωθεί σχετικές θρησκευτικές τελετές σε ναούς της περιοχής. Οι βασικές ημερομηνίες και τόποι είναι οι εξής:

Ημερομηνία Τύπος τελετής Τόπος Κυριακή 19/7/2026 Επιμνημόσυνη Δέηση (μετά τη Θεία Λειτουργία) Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου, Μάτι Τετάρτη 22/7/2026 Αγρυπνία (περί 21:00) Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέος Βουτζάς Πέμπτη 23/7/2026 Επιμνημόσυνη Δέηση (μετά τη Θεία Λειτουργία) Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου - Αγ. Θωμά & Αγ. Πορφυρίου, Κόκκινο Λιμανάκι

Την Πέμπτη 23/7, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί επίσης τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά.

Τοπικός αντίκτυπος και σημασία

Η επέτειος υπενθυμίζει την ανάγκη διαρκούς στήριξης των οικογενειών και των εγκαυματιών.

Οι τελετές έχουν συμβολικό χαρακτήρα για την τοπική κοινότητα που επλήγη βαρύτατα.

Η δημόσια παρουσία πολιτών και φορέων προβάλλεται ως μέσο πίεσης για τη διαφύλαξη της μνήμης και την προώθηση μέτρων πρόληψης.

Οι διοργανωτές καλούν σε ενωμένη παρουσία «για τη μνήμη, την αλήθεια και την ευθύνη», επαναλαμβάνοντας ότι η στήριξη προς όσους έχουν υποστεί ζημία παραμένει κεντρική προτεραιότητα.

Η συμμετοχή στις τελετές και στις δημόσιες εκδηλώσεις αποτελεί για πολλούς κατοίκους της Ανατολικής Αττικής τρόπο να τιμήσουν τα θύματα και να διατηρήσουν ζωντανή την τοπική μνήμη της καταστροφής.