Ραφήνα: Διατηρητέο Μνημείο η υπεραιωνόβια βελανιδιά σε Λ. Φλέμινγκ και Κέδρων

Οριστική προστασία για την ιστορική βελανιδιά της Ραφήνας: δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο χαρακτηρισμός ως Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης, μετά από αίτημα του Δήμου Ραφήνας–Πικερμίου.

Μόνιμη προστασία για το τοπικό φυσικό μνημείο

Ο χαρακτηρισμός της υπεραιωνόβιας βελανιδιάς που βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφόρου Φλέμινγκ με την οδό Κέδρων ως Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης έγινε επίσημος με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. Η απόφαση αναγνωρίζει τη μοναδική αξία του δέντρου για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Ραφήνας και θέτει νομικά πλαίσια για την προστασία του από παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να το θέσουν σε κίνδυνο.

Η πρωτοβουλία προήλθε από τον Δήμο Ραφήνας–Πικερμίου, ο οποίος είχε υποβάλει το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 18 Φεβρουαρίου 2025. Με την καταχώριση στο ΦΕΚ, ο χαρακτηρισμός αποκτά ισχύ και οι αρμόδιες αρχές καλούνται να μεριμνήσουν για τη διατήρηση και τη φύλαξη του χώρου γύρω από το δέντρο.

«Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την υποστήριξή τους στη διαδικασία χαρακτηρισμού.»

Η αναγνώριση αυτή έχει πρακτικές συνέπειες για τη γειτονιά: απαγορεύει επεμβάσεις στο ίδιο το δέντρο και επιβάλλει κανόνες για οποιαδήποτε εργασία ή κατασκευή στην άμεση περιοχή του. Για τους κατοίκους σημαίνει επιπλέον έλεγχο σε τυχόν οικοδομικές δραστηριότητες και πιθανή αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από την τοπική φυσική κληρονομιά.

Τοποθεσία: Λ. Φλέμινγκ & Κέδρων, Ραφήνα

Ημερομηνία υποβολής αιτήματος: 18/02/2025

Δημοσίευση στο ΦΕΚ: αριθμός 225819

Η ίδια η βελανιδιά αποτελεί στοιχείο της τοπικής ταυτότητας και συσχετίζεται με την ιστορία της περιοχής. Ο χαρακτηρισμός ως μνημείο της φύσης αναβαθμίζει τη σημασία της και ενισχύει πρωτοβουλίες για την προστασία παρόμοιων δέντρων σε αστικό περιβάλλον.

Το νέο καθεστώς δημιουργεί επίσης υποχρεώσεις για τη δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες: απαιτείται τακτική αξιολόγηση της κατάστασης του δέντρου, μέτρα πρόληψης έναντι ασθενειών ή φθοράς και κατάλληλη σήμανση/πληροφόρηση για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Η συνεργασία με δασολόγους και ειδικούς στον αστικό πράσινο χώρο θα είναι κρίσιμη για την σωστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Λ. Φλέμινγκ & Κέδρων, Ραφήνα Ημερομηνία αίτησης 18/02/2025 ΦΕΚ 225819

Για τους κατοίκους της γειτονιάς και τους επισκέπτες, ο χαρακτηρισμός προσφέρει μια διασφάλιση: το δέντρο δεν είναι πλέον απλά ένα στοιχείο πρασίνου αλλά ένας αναγνωρισμένος φυσικός θησαυρός της Ραφήνας. Η συνέχεια θα κριθεί από την εφαρμογή των μέτρων προστασίας και από τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη φροντίδα και την εποπτεία του χώρου.