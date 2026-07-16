Μισό εκατομμύριο κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής αποκτούν σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης

Έργα προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ προωθούνται στην Ανατολική Αττική με στόχο την αντικατάσταση των βόθρων, την κατασκευή 1.500 χλμ. αγωγών και τριών ΚΕΛ για 13 δήμους.

Μεγάλο πρόγραμμα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική

Στην Ανατολική Αττική υλοποιείται ένα από τα πιο εκτενή προγράμματα αποχέτευσης στην Ευρώπη, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το σχέδιο έχει στόχο να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα των βόθρων που επιβαρύνουν εδώ και δεκαετίες περιοχές της περιφέρειας.

Στην παρούσα φάση λειτουργούν περίπου 70 εργοτάξια και έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις ύψους 530 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, έργα συνολικού κόστους περίπου 470 εκατ. ευρώ βρίσκονται στο στάδιο των μελετών, ενώ άλλα 255 εκατ. ευρώ προετοιμάζονται για δημοπράτηση.

«Μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας σε 13 δήμους της Αττικής διαπιστώνουν καθημερινά την πρόοδο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.»

Το τελικό σύστημα θα περιλαμβάνει περίπου 1.500 χιλιόμετρα αγωγών και τρία Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), δημιουργώντας ένα πλήρες δίκτυο διαχείρισης αστικών λυμάτων για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε από τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εκπροσώπους των τοπικών αρχών.

Η παρέμβαση αντιμετωπίζει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα: πολλές περιοχές της Ανατολικής Αττικής βασίζονταν σε βόθρους, κατάσταση που στο παρελθόν οδήγησε στη χώρα σε κινδύνους επιβολής προστίμων για μη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία αστικών λυμάτων. Η κατασκευή του δικτύου επιδιώκει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και να φέρει βελτίωση στην ποιότητα ζωής και στο περιβάλλον.

Σημασία για τους κατοίκους και τοπικές συνέπειες

Η σύνδεση στο αποχετευτικό δίκτυο θα μειώσει την οικολογική επιβάρυνση από ανεπεξέργαστα λύματα.

Η κατασκευή υποδομών αναμένεται να βελτιώσει την υγιεινή και να μειώσει τον κίνδυνο ρύπανσης του υπεδάφους και των υδάτινων πόρων.

Τα έργα δημιουργούν τοπικές θέσεις εργασίας και απαιτούν συντονισμό δήμων, ΕΥΔΑΠ και κυβέρνησης για τις απαραίτητες συνδέσεις και μελέτες.

Στο επίπεδο του σχεδιασμού, η πρόοδος των εργασιών διαφοροποιείται ανά ζώνη και έργο: κάποια τμήματα είναι σε πλήρη υλοποίηση, άλλα βρίσκονται σε φάση μελετών ή δημοπράτησης. Οι τοπικές αρχές των 13 εμπλεκόμενων δήμων καλούνται να διευκολύνουν τις διαδικασίες αδειοδότησης και σύνδεσης δικτύων για να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση.

Στοιχείο Μέγεθος Συνολικός προϋπολογισμός ~1 δισ. € Χρηματοδοτήσεις εξασφαλισμένες 530 εκατ. € Έργα σε μελέτες 470 εκατ. € Προς δημοπράτηση 255 εκατ. € Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι ~500.000 Μήκος αγωγών ~1.500 χλμ. ΚΕΛ 3

Για τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής η πρόκληση πλέον εστιάζεται στην οργάνωση των τοπικών δικτύων σύνδεσης και στην ενημέρωση για τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν, όπως τεχνικές προδιαγραφές, επιβαρύνσεις σύνδεσης και χρονοδιαγράμματα. Οι δήμοι πρέπει να ενημερώνουν τους πολίτες για τα στάδια υλοποίησης στην περιοχή τους και για τον τρόπο συμμετοχής στη σύνδεση στο νέο δίκτυο.

Επιπλέον, η ολοκλήρωση των έργων έχει επιπτώσεις στην αποφυγή μελλοντικών νομικών και οικονομικών κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας για τα αστικά λύματα θα βελτιώσει τη συμμόρφωση της χώρας.

Η επιτυχία του προγράμματος θα κριθεί από την ταχύτητα υλοποίησης των έργων, την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων και την ικανότητα συνεργασίας μεταξύ κρατικών υπηρεσιών, ΕΥΔΑΠ και τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τους πολίτες της Ανατολικής Αττικής, η ολοκλήρωση σημαίνει τέλος στην εξάρτηση από βόθρους και ουσιαστική αναβάθμιση στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης.