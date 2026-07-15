Αχαρνές: Από αποθήκη ταχυμεταφορών ξεκίνησε η επιχείρηση που οδήγησε σε έξι συλλήψεις

Ένα ύποπτο δεμα από αποθήκες υπηρεσιών παράδοσης στις Αχαρνές ενεργοποίησε ελεγχόμενη παράδοση και εκτεταμένες έρευνες που οδήγησαν σε συλλήψεις σε Μυτιλήνη και Λάρισα, με κατασχέσεις ναρκωτικών και εξοπλισμού.

Έρευνα από τις Αχαρνές σε Μυτιλήνη και Λάρισα

Από αποθήκες εταιρείας υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στις Αχαρνές ξεκίνησε η αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη συνολικά έξι προσώπων σε Μυτιλήνη και Λάρισα. Η αρχική ανίχνευση του ύποπτου δεματίου έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα, προχώρησε σε ελεγχόμενη παράδοση αντί για άμεση παύση της διακίνησης, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα πίσω από την αποστολή.

Από αποθήκες εταιρείας υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στις Αχαρνές ξεκίνησε το «κουβάρι» μιας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης

Στις 12 Ιουλίου στη Μυτιλήνη συνελήφθησαν ένας 20χρονος και, στη συνέχεια, ένας 17χρονος κατοικος της περιοχής, όταν ο 20χρονος παρέλαβε το δεμα από θυρίδα ταχυμεταφορών. Στο εσωτερικό του δεματίου βρέθηκαν 78 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ρούχα, ενώ στην κατοχή του 20χρονου βρέθηκαν επιπλέον μικροποσότητα κάνναβης, ένα κινητό και εξοπλισμός για την επεξεργασία των ναρκωτικών (δύο θρυμματοποιητές και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας).

Η προανάκριση οδήγησε στη Λάρισα, όπου ταυτοποιήθηκε ένας 21χρονος που, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να είχε οργανώσει την αποστολή. Σε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τεσσάρων συσκευασιών κοκαΐνης συνολικού βάρους 59,8 γραμμαρίων και εννέα συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης. Στην ίδια οικία διέμεναν επιπλέον ένα άτομο ηλικίας 60 ετών, μία 52χρονη αλλοδαπή και ένας ακόμη 17χρονος, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση και προσήχθησαν ή συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών.

Για τους κατοίκους των Αχαρνών η υπόθεση αναδεικνύει δύο άμεσα ζητήματα: πρώτον, τον ρόλο των τοπικών αποθηκών ταχυμεταφορών ως ενδεχόμενων κόμβων παράνομης διακίνησης και, δεύτερον, την αναγκαιότητα εγρήγορσης και συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων της περιοχής και διωκτικών αρχών. Η ελεγχόμενη παράδοση που επέλεξε η ΕΛ.ΑΣ. δείχνει τη στόχευση για ευρύτερη εξάρθρωση δικτύων παρά την άμεση εξάρθρωση του ανά περίπτωση διακινητή.

Η αρχική ανίχνευση έγινε στις αποθήκες ταχυμεταφορών των Αχαρνών.

Συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα σε Μυτιλήνη και Λάρισα.

άτομα σε Μυτιλήνη και Λάρισα. Κατασχέσεις περιλαμβάνουν 78 γρ. ακατέργαστης κάνναβης σε δεμα και 59,8 γρ. κοκαΐνης στη Λάρισα.

Η προσαγωγή και οι κρατήσεις των εμπλεκόμενων προσώπων συνεχίζουν να διευκρινίζονται στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας. Το τοπικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ενημέρωση των επιχειρήσεων διακίνησης δεμάτων για την εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου, καθώς και στην ενημέρωση των πολιτών για πιθανά μέτρα πρόληψης και συνεργασίας με τις αρχές σε περιπτώσεις υπόπτων αποστολών.

Τοποθεσία Κατασχεμένα / Στοιχεία Αποθήκες Αχαρνών (αρχικό δεμα) 78 γρ. ακατέργαστης κάνναβης, ρούχα Μυτιλήνη Σύλληψη 20χρονου και 17χρονου, θρυμματοποιητές, ζυγαριά, κινητό Λάρισα 59,8 γρ. κοκαΐνης, 9 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, πιστόλι (έκθεση υπό διερεύνηση)

Οι έρευνες συνεχίζονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ενημερώσουν για τις τυχόν περαιτέρω κατασχέσεις και διώξεις. Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να επικοινωνούν με τις αρχές όποτε εντοπίζουν ύποπτες αποστολές ή δραστηριότητες σχετιζόμενες με διακίνηση προϊόντων μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών.