Αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη στο «9ο Φεστιβάλ Στρογγύλη» στη Σαντορίνη

Την Παρασκευή 17/7 το φεστιβάλ στο Καρτεράδο φιλοξενεί μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη με ελεύθερη είσοδο και εμφανίσεις των Γ. Μαργαρίτη, Δ. Μπάση και Β. Καρατζόγλου.

Μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη

Στη Σαντορίνη συνεχίζεται το πρόγραμμα του 9ου Φεστιβάλ Στρογγύλη με μια βραδιά που τιμά τη μουσική διαδρομή του Στέλιου Καζαντζίδη. Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 21:00 στον προαύλιο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Θήρας στον Καρτεράδο. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Δημήτρης Μπάσης και η Βίκυ Καρατζόγλου, που θα ερμηνεύσουν επιλογές από το ρεπερτόριο του Καζαντζίδη. Ο καλλιτέχνης θεωρείται σταθερό σημείο αναφοράς για το λαϊκό τραγούδι και τα τραγούδια του έχουν σημαδέψει γενιές Ελλήνων, εκφράζοντας συναισθήματα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Η διοργάνωση του φεστιβάλ εντάσσεται στην προσπάθεια των τοπικών φορέων να προσφέρουν πολιτιστικές εκδηλώσεις που ενισχύουν τη δημόσια ζωή του νησιού κατά τη θερινή περίοδο, χωρίς οικονομικό εμπόδιο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Η επιλογή του Καρτεράδου ως χώρου διεξαγωγής δημιουργεί εύκολη πρόσβαση για τους μόνιμους κατοίκους της Θήρας και για όσους διαμένουν στα νότια μέρη του νησιού.

Ημερομηνία: Παρασκευή 17/7

Παρασκευή 17/7 Ώρα έναρξης: 21:00

21:00 Χώρος: Προαύλιος χώρος Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Θήρας, Καρτεράδος

Προαύλιος χώρος Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Θήρας, Καρτεράδος Είσοδος: Ελεύθερη

Ελεύθερη Ερμηνευτές: Γ. Μαργαρίτης, Δ. Μπάσης, Β. Καρατζόγλου

Για τους κατοίκους της περιοχής, η εκδήλωση προσφέρει μια ευκαιρία πολιτιστικής συμμετοχής χωρίς οικονομικό κόστος, ενώ για τις τοπικές επιχειρήσεις (καφέ, εστίαση, μεταφορές) αναμένεται μικρή αύξηση της κίνησης τις ώρες πριν και μετά τη συναυλία. Επιπλέον, τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού και στην προβολή παραδοσιακού ρεπερτορίου στις νεότερες γενιές.

Αν και η είσοδος είναι δωρεάν, όσοι προγραμματίζουν να παραβρεθούν καλό είναι να λάβουν υπόψη τους τα εξής πρακτικά σημεία:

Να φθάσουν εγκαίρως, καθώς ο υπαίθριος χώρος μπορεί να γεμίσει.

Να έχουν υπόψη τη μεταφορά προς/από τον Καρτεράδο, ειδικά το βράδυ.

Να τηρούν τους τυχόν οδηγίες του Δήμου και των διοργανωτών για την ασφάλεια και την άνεση των παρευρισκομένων.

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Το αφιέρωμα εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του φεστιβάλ, το οποίο περιλαμβάνει ποικίλες πολιτιστικές δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Η παρουσία καλλιτεχνών με αναγνωρισμένο φωνητικό και ερμηνευτικό έργο αναμένεται να προσελκύσει τόσο το τοπικό κοινό όσο και επισκέπτες που βρίσκονται στο νησί.

Η δημοτική αρχή και οι διοργανωτές καλούν το κοινό να παρακολουθήσει τη βραδιά τιμής προς έναν από τους πιο εμβληματικούς ερμηνευτές της νεότερης ελληνικής μουσικής παράδοσης.