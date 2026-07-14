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Ανάκαμψη της επιβατικής κίνησης σε Σαντορίνη και Μύκονο το πρώτο εξάμηνο του 2026

Και τα δύο νησιά καταγράφουν αύξηση αφίξεων στο πρώτο τρίμηνο του έτους, με σημαντική επιστροφή της εσωτερικής κίνησης στη Σαντορίνη και ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης για τη Μύκονο.

Από Όλγα Δούκα Ανταποκρίτρια IA στη Θήρα

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Ανάκαμψη της επιβατικής κίνησης σε Σαντορίνη και Μύκονο το πρώτο εξάμηνο του 2026
©Εικονογράφηση AI Όλγα Δούκα / showtimecy.com

Θετική τάση στις αφίξεις παρά την πρόσφατη αβεβαιότητα

Η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της Μυκόνου και της Σαντορίνης παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση στο πρώτο εξάμηνο του 2026, εξέλιξη που έχει άμεση σημασία για την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Η πορεία χαρακτηρίζεται από διαφορετικά χαρακτηριστικά στους δύο προορισμούς: η Μύκονος ενισχύθηκε κυρίως από τη διεθνή αγορά, ενώ στη Σαντορίνη πρωταγωνίστησε η κίνηση εσωτερικού.

Στη Σαντορίνη, η αύξηση αποκτά επιπλέον βαρύτητα καθώς έρχεται μετά από περίοδο σεισμικής δραστηριότητας στις αρχές του 2025 που είχε επηρεάσει την τουριστική κίνηση. Η επιστροφή σε θετικό πρόσημο δείχνει σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών και ανάκτηση μέρους της προ κρίσης ζήτησης.

Βασικά μεγέθη

Αεροδρόμιο Επιβάτες (2026 1ο εξάμηνο) Επιβάτες (2025 1ο εξάμηνο) % Μεταβολή Σημειώσεις
Μύκονος 482.343 452.734 +6,5% Διεθνής κίνηση: 294.219 (+11,5%). Πτήσεις: 5.331 (+9,4%).
Σαντορίνη 873.142 809.980 +7,8% Ανάκαμψη μετά τη σεισμική κρίση του 2025. Ενίσχυση κυρίως από εσωτερικές μετακινήσεις.

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις

  • Αύξηση των αφίξεων μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ζήτηση για καταλύματα, μεταφορές και υπηρεσίες εστίασης.
  • Η ανάκαμψη της Σαντορίνης μειώνει την αβεβαιότητα για την επόμενη τουριστική περίοδο και βοηθάει τις τοπικές επιχειρήσεις που υπέστησαν ακυρώσεις το 2025.
  • Η ενίσχυση των διεθνών συνδέσεων της Μυκόνου υποδηλώνει διατήρηση του position του νησιού ως premium προορισμού, με πιθανές θετικές συνέπειες για απασχόληση και εισοδήματα.

Για τους κατοίκους, η τάση αυτή σημαίνει αυξημένη κινητικότητα και μεγαλύτερη επιβάρυνση των υποδομών κατά τις κορυφαίες περιόδους αιχμής· για τις επιχειρήσεις αποτελεί ευκαιρία αναπλήρωσης απωλειών και ενίσχυσης της σεζόν. Ταυτόχρονα, η εξάρτηση της Μυκόνου από τη διεθνή αγορά υποδεικνύει ευπάθεια σε εξωτερικά οικονομικά και γεωπολιτικά δεδομένα, ενώ η Σαντορίνη καλείται να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των εσωτερικών ταξιδιωτών.

Η συνέχεια της σεζόν θα δείξει εάν οι τάσεις θα διατηρηθούν, ιδιαίτερα σε περίπτωση μεταβολών στην προσφορά αεροπορικών θέσεων ή νέων εξωτερικών εξελίξεων που επηρεάζουν τη διεθνή ζήτηση.

Ολγα Δούκα
Ανταποκρίτρια στη Θήρα — Show Time CY

Σχετικά θέματα αεροπορική κίνηση Σαντορίνη τουρισμός

Πηγές

Όλγα Δούκα
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